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ExFAT跨平台格式Win/MAC 並解決單檔4GB限制

2019-04-11 17:53梅問題

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由於Windows與MAC這兩大主流系統，而各有各的專用格式，Windows是NTFS、MAC則是HFS，因此當MAC格式的外接碟，接在Windows上則會發生找不到的狀況，而把Windows NTFS接在MAC也一樣，若若要能跨平台，不是格式化成FAT32就是加裝擴充元件，讓windows可讀寫HFS，或是MAC讀寫NTFS，雖然可正常的讀寫，但在寫入時，會發現傳輸的效能表現不怎優異，雖然FAT32可跨雙平台正常的讀寫，但有單檔4GB的限制，所以當要傳送大檔時，就無法使用FAT32。

相信這是許多朋友共同的困擾，因此要解決這問題，有個更快的方法，那就是將格式化成ExFAT，不但能跨平台存取，同時還解決了單檔4GB的限制，甚至無論是Windows還是MAC都不用再安裝擴充套件，系統內建就可共用的讀寫ExFAT的格式啦！因此想要讓外接碟，可以同時在兩個平台共用使用，不妨可試試ExFAT的格式，至於在MAC平台，要如何將外接碟格式化成ExFAT，就一塊來看看吧！

各格式的限制

NTFS單檔限制：16TB

FAT32單檔限制：4GB

ExFAT單檔限制：64ZB

Step1

首先，開啟「磁碟工具程式」。

Step2

開啟後，先選擇外接碟的磁碟，再點上方的「清除」。

Step3

接著在格式的地方，選擇「ExFAT」。

Step4

過一回就格式化完成了。

Step5

檢查一下，確定沒問題，這時的格式為ExFAT。

Step6

這時再把隨身碟，接到Windows上，也可正常的讀寫，哈～這樣是不是超方便的呀！

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

iMacWindowsmacOS

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