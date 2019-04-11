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Google更新ML Kit開發工具 開發者可打造類似Duplex自動回覆功能

2019-04-11 06:22楊又肇

去年在Google I/O 2018期間隨著Android 9.0 Pie更多細節一同揭曉的ML Kit開發工具，目前也加入自然語言處理與智慧回覆 (Smart Reply)，另外也加入文字語言識別功能，讓開發者能藉此打造等同Duplex自動回應功能

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新版ML Kit開發工具同時也將整合Google旗下Firebase應用平台，並且大幅降低開發者設計難度，幾乎無需具備機器學習領域知識技能，即可直接透過API整合方式串接使用臉部識別、文字辨識等功能應用，甚至直接對應自然語言識別處理能力。

而此次提供API內容，更讓開發者可打造等同Duplex應用功能，例如讓系統自動依據互動內容做出最佳回覆，或是針對文字內容轉換成合適語音回覆。同時，Google也強調API相關功能並不會記錄使用內容，更不會將內容額外上傳至Google伺服器，藉此確保使用者隱私安全。

另外，針對敏感言論內容，Google也會額外透過學習模型進行辨識，避免不恰當言論影響開發者設計服務內容，但目前自動回覆內容僅限英文，尚未支援其他語言。

目前ML Kit開發工具已經可以識別103種語言文字，同時透過特定字詞即可判斷合適識別結果，而Android平台與iOS平台判斷時間差異不大，通常在1毫秒至2毫秒間即可做出反應，而當ML Kit開發工具無法順利判斷識別語言時，就會以可能語言進行判斷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習GoogleAndroid

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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