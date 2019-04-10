把Teams放一邊？微軟合作Slack 視窗直接用Office 365

Photo Credit: Slack 分享 facebook

廣受專業人士喜愛的企業通訊軟體Slack，除先前已提供OneDrive和Azure Active Directory等應用程式整合外，目前正在與微軟（Microsoft）的Office 365服務進行整合。

Slack 現在能與 Office 應用程式和文件進行更深入的結合，包括新的 Outlook 日曆和郵件、更新的 OneDrive 以及預覽 Office 的功能都能夠直接在 Slack 中預覽文件。

與 Slack 配合新的 Outlook 日曆應用程式能夠將使用者所有會議和日曆及邀請帶入訊息服務。在會議時間發出會議通知，就像真的在 Outlook 裡面一樣。此外，Outlook 日曆應用程式甚至會根據用戶的日曆自動設置 Slack 狀態。

最實用的是，Slack 還增加了 Outlook 的郵件整合功能，能夠將電子郵件接發送到 Slack 對話頻道。以前使用者可能要透過第三方程式才能完成，現在完全不用透過其他程式即可做到這件事，甚至能夠包括郵件中的附件。

而原本就與 Slack 合作整合的 OneDrive 應用程式也透過今天推出更新，允許讓使用者從 Microsoft 的雲端服務中快速導入文件。與現有的 Dropbox 和 Google Drive 整合非常相似，OneDrive 用戶能夠直接將圖片或檔案傳送到 Slack 頻道裡面。

除了 OneDrive 這些更新以外，Slack 還啟用了Office幻燈片、Word文字檔與Excel檔等Office文件的完整預覽。使用者能夠在不打開Office文件的情況下預覽 Office 文件。

對於Slack而言，他們一直致力於帶給使用者更方便的體驗，因此不斷地推出更新；小從Logo的重新設計，大到服務整合都希望能夠讓專業人士們更信賴且方便處理工作上的事務，因此才會與微軟的商用產品合作及整合。

即使如此，微軟除與Slack持續合作卻也在去年推出免費版的Microsoft Teams並將Slack作為主要競爭對手，讓這場專業通訊軟體競爭的煙硝味十分濃厚之餘，多了幾分詭譎的味道。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》