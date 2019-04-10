親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

把Teams放一邊？微軟合作Slack 視窗直接用Office 365

2019-04-10 22:36INSIDE

Photo Credit: Slack
Photo Credit: Slack
分享

廣受專業人士喜愛的企業通訊軟體Slack，除先前已提供OneDrive和Azure Active Directory等應用程式整合外，目前正在與微軟（Microsoft）的Office 365服務進行整合。

Slack 現在能與 Office 應用程式和文件進行更深入的結合，包括新的 Outlook 日曆和郵件、更新的 OneDrive 以及預覽 Office 的功能都能夠直接在 Slack 中預覽文件。

與 Slack 配合新的 Outlook 日曆應用程式能夠將使用者所有會議和日曆及邀請帶入訊息服務。在會議時間發出會議通知，就像真的在 Outlook 裡面一樣。此外，Outlook 日曆應用程式甚至會根據用戶的日曆自動設置 Slack 狀態。

最實用的是，Slack 還增加了 Outlook 的郵件整合功能，能夠將電子郵件接發送到 Slack 對話頻道。以前使用者可能要透過第三方程式才能完成，現在完全不用透過其他程式即可做到這件事，甚至能夠包括郵件中的附件。

而原本就與 Slack 合作整合的 OneDrive 應用程式也透過今天推出更新，允許讓使用者從 Microsoft 的雲端服務中快速導入文件。與現有的 Dropbox 和 Google Drive 整合非常相似，OneDrive 用戶能夠直接將圖片或檔案傳送到 Slack 頻道裡面。

除了 OneDrive 這些更新以外，Slack 還啟用了Office幻燈片、Word文字檔與Excel檔等Office文件的完整預覽。使用者能夠在不打開Office文件的情況下預覽 Office 文件。

對於Slack而言，他們一直致力於帶給使用者更方便的體驗，因此不斷地推出更新；小從Logo的重新設計，大到服務整合都希望能夠讓專業人士們更信賴且方便處理工作上的事務，因此才會與微軟的商用產品合作及整合。

即使如此，微軟除與Slack持續合作卻也在去年推出免費版的Microsoft Teams並將Slack作為主要競爭對手，讓這場專業通訊軟體競爭的煙硝味十分濃厚之餘，多了幾分詭譎的味道。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Office微軟雲端服務軟體

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

終於能直接拔掉隨身碟！Windows告別「安全地移除硬體」

2019-04-10 17:28

微軟開放下載首波新版Microsoft Edge瀏覽器預覽版本

2019-04-10 08:59

LINE聊天畫面截圖功能更強大 iOS限定

2019-04-08 22:41

英國教會推出App 揭露洗車場黑暗面

2019-04-08 19:57

蘋果可能在新版macOS增加更多獨立運作應用服務

2019-04-08 15:41

受技術限制 iOS版Netflix取消支援AirPlay播放功能

2019-04-08 15:38

微軟將在5月釋出的Windows 10更新加入可手動延後35天升級選項

2019-04-07 18:27

手機APP觀察睡眠 作息足跡看品質

2019-04-02 17:49

Gmail問世15年 新功能可指定時間發出郵件

2019-04-02 15:01

「Razer Ping!」讓你減少日常生活中瑣碎交談 更有效率互動！

2019-04-01 15:33

LINE聊天室飄櫻花雨 24小時限定

2019-04-01 15:10

成人版抖音 中國色情影片平台5個月賺近億元

2019-03-30 17:14

女同約會軟體「熱拉」未加密 500萬用戶個資恐暴露

2019-03-30 16:12

打擊假新聞靠這招！LINE第2季將推「謠言查證」功能

2019-03-29 00:08

LINE MUSIC服務即將登台 加入串流音樂市場競爭

2019-03-28 22:56

LINE將在台推出謠言查證功能 加入更多與人為主服務

2019-03-28 22:55

LINE衝刺台灣 推串流音樂等5新服務

2019-03-28 15:00

iCHEF持續用數據說話 藉「餐廳幫」協助餐飲業者經營最佳化

2019-03-28 10:24

Apple iOS 12.2報到 支援AirPods 2、新增4款Animoji等功能

2019-03-27 23:02

用LINE落伍了！ 日本年輕人：老人和小學生才會用

2019-03-27 13:28

iOS 12.2釋出更新 新產品照也被挖出

2019-03-26 19:38

廠商改Skype群組名「愛殺價」 客戶：你知道我看得到嗎

2019-03-26 16:56

抖音15秒變長5分鐘 初期開放給科普內容

2019-03-26 16:31

微軟將Windows 10惡意攻擊防護軟體帶到Mac平台

2019-03-25 09:34

最廢LINE貼圖！ 一團「衛生紙」竟排名第二

2019-03-22 21:46

新廣告病毒入侵210款App 全球1.5億Android用戶受害

2019-03-21 19:20

iPhone的Gboard鍵盤 有Google翻譯功能了！

2019-03-20 19:49

無數玩家的回憶！RC語音3月底停止所有服務

2019-03-19 17:16

顏值高不吃香了？Tinder棄用「被往右滑」積分制配對

2019-03-18 19:53

為了串流遊戲作準備？ Chrome瀏覽器將加入支援Nintendo Switch控制器

2019-03-18 09:08

Google開始要求開發者重新調整app圖示 將使Play Store視覺設計統一

2019-03-18 09:06

最高可分享2.5GB容量 Mozilla開放加密保護安全的線上檔案分享服務Firefox Send

2019-03-15 14:58

LINE限時貼圖本周爆棚！10組免費下載情報

2019-03-14 21:11

免費無限容量！一次搞懂Google相簿怎麼上傳備份

2019-03-13 19:44

Excel快捷鍵功能「Ctrl+E」 快速填入必學五招

2019-03-12 15:32

提昇兒童學習語言效率 Google打造整合圖文內容的Bolo app

2019-03-12 09:01

上班族活該24小時加班？ LINE五大「功與過」你看完會哭

2019-03-10 14:14

Windows 10全球裝機數量累積超過8億 成為最令人滿意的Windows作業系統

2019-03-10 11:54

非LINE不可 LINE的五大弊病讓現代人更焦慮

2019-03-08 20:32
看更多

熱門文章

「不簽和解書，我就讓公司破產！」揭開愛評網「最離奇」資遣流程背後，由盛轉衰的關鍵

2019-04-10 09:10

說好的40倍呢？南韓5G大戰「速度才快4倍」

2019-04-10 16:10

三張貼紙把特斯拉騙入逆向車道 資安研究員揪自動駕駛盲點

2019-04-10 16:10

終於能直接拔掉隨身碟！Windows告別「安全地移除硬體」

2019-04-10 17:28

手機鏡頭越多越好？5顆鏡頭的Nokia 9 PureView究竟怎麼拍

2019-04-10 12:02

OPPO新款大螢幕、大電量中階手機AX5s在台推出

2019-04-10 09:19

微軟開放下載首波新版Microsoft Edge瀏覽器預覽版本

2019-04-10 08:59

蘋果遭大學生詐騙1500支iPhone 「換機黨」成燙手山芋

2019-04-10 20:40

華為有意對外提供5G連網晶片 但僅限與蘋果合作

2019-04-10 09:00

追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

2019-04-10 09:21

瞄準直播世代！三星Galaxy A80翻轉3鏡頭驚艷登場

2019-04-10 21:23

OPPO Reno系列上海發表 10倍混合變焦、側旋鏡頭有新意

2019-04-10 17:39

與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

2019-04-10 09:20

進軍超算、人工智慧應用領域 高通打造Cloud AI 100系列加速處理器

2019-04-10 08:58

高通首度針對中階手機打造著重遊戲體驗處理器 擴展Snapdragon 700系列選擇

2019-04-10 09:21

圈粉開戰！LINE與Yahoo互尬戰略大解碼

2019-04-10 14:59

AMD揭曉針對商用的行動版處理器Ryzen Pro 3000系列 率先與HP、聯想合作

2019-04-10 08:58

Razer更新影像擷取盒 新款Ripsaw HD終於支援4K畫質直播

2019-04-10 08:59

三星S10超聲波指紋辨識有漏洞 3D列印成功解鎖

2019-04-10 21:53

把Teams放一邊？微軟合作Slack 視窗直接用Office 365

2019-04-10 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top