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終於能直接拔掉隨身碟！Windows告別「安全地移除硬體並退出媒體」

2019-04-10 17:28INSIDE

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「安全地移除硬體並退出媒體」這段文字對許多使用者一定完全不陌生。當使用隨身碟或外接硬碟，使用完畢需要從電腦拔取時，總是會在右下角工具列找尋這段文字及圖示，點選後再選退出裝置才能夠安心地拔出隨身碟。

也許更多使用者用戶想都沒想直接拔取，即使總是會出現「部分檔案損毀」。但其實在 Windows 10 中早就設置了「更好的性能」與「快速移除」兩種選項提供使用者選擇。之所以會出現「部分檔案損毀」的事項是因為Windows 10 原本是將「更好的性能」作為預設值。

微軟也注意到，似乎並沒有太多用戶注意到這個設定，因此直接在 Windows 10 版本1809 進行更新，改將「快速移除」這個選項作為預設值。

然而無法避免的是「快速移除」的這個選項將會導致檔案傳輸較為緩慢。不過若是使用者還是習慣較高速傳輸或是覺得要手動點選移除硬體較為安心，還是能夠透過手動在「裝置管理員」內進行設定，將預設值改回「更好的性能」。

如果認為總是會忘記手動點選移除硬體裝置的使用者們，這次的更新可能會讓你一勞永逸。也許過個五年、十年，根本沒有人再「安全地移除硬體並退出媒體」。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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