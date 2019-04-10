微軟開放下載首波新版Microsoft Edge瀏覽器預覽版本

去年底宣布將把旗下Microsoft Edge瀏覽器更改為Chromium架構設計，同時也能支援Chrome瀏覽器打造的外掛程式消息後，微軟稍早終於推出Microsoft Edge Insider網站，分別提供Canary及Developer (Dev)兩種預覽版本，讓開發者能預先了解新版瀏覽器特性，以利各類應用內容與網頁設計能預先支援相容新版Microsoft Edge瀏覽器。

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不過，由於仍處於相當早期的預覽測試版本，因此目前僅包含瀏覽器基本功能，同時操作介面也僅提供英文版本，甚至可能會有不少漏洞與無法預期問題，同時也因為是針對開發者預覽使用，因此並不建議一般使用者下載安裝，並且作為一般日常使用。

兩種預覽版本差異部分，Canary版本將採每日更新形式，而Developer (Dev)版本則以每週更新頻率提供使用，主要是以當週更新最穩定的Canary版本為基準，相對會更加穩定。

除了針對開發者提供兩種不同更新頻率版本，微軟接下來也預計針對企業使用或IT網管人員透過beta頻道提供更穩定測試版本，預計以每6週更新一次為頻率提供使用，並且也會在後期針對一般使用者透過Stable頻道提供接近正式版本，藉此讓更多人了解新版Microsoft Edge瀏覽器帶來特色與使用體驗。

微軟現階段僅先針對Windows 10作業系統環境提供安裝測試新版Microsoft Edge瀏覽器，但接下來也會針對Windows 8.1、Windows 8與Windows 7在內版本提供測試版本，

而在Windows版本之外，微軟預期也會針對macOS環境提供對應版本，並且加入更多語言介面選項，另外也將對應Xbox One平台使用。

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就微軟說明，新版Microsoft Edge瀏覽器也會陸續整合微軟旗下服務，包含Bing Search、Windows Defender SmartScreen、Microsoft Account service，以及包含Azure AD、Microsoft Activity Feed Service及Microsoft News等服務也都會相容新版Microsoft Edge瀏覽器。

另外，由於新版Microsoft Edge瀏覽器基於Chromium架構打造，因此基於開源互惠原則，將由微軟提供更多技術相容項目，未來包含可讓Chromium架構瀏覽器於Arm架構Windows 10環境相容運作，或是可讓Chromium架構瀏覽器可使用包含Windows虛擬按鍵、Windows Hello生物識別機制等功能。ws Hello等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》