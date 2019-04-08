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LINE聊天畫面截圖功能更強大 iOS限定

2019-04-08 22:41中央社 台北8日電

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通訊軟體LINE iOS 9.5.0更新今天上線，正式推出聊天畫面長截圖功能，用戶長按聊天室內的訊息並點選選單中新增的「截圖」鍵，即可開始截圖，這項功能目前為iOS限定。

LINE iOS 9.5.0還可於聊天室的「共享內容」畫面中同時分享、刪除多張照片及影片；另外修正一些用戶日前反應的問題。

事實上，聊天畫面長截圖功能在2018年就開放iOS用戶手動開啟試用。這次在LINE iOS 9.5.0晉升為正式功能後，會自動出現在聊天室選單內，且截圖後新增可以用筆刷塗鴉、畫框框、或部分打馬賽克來編輯截圖。

LINE在官方部落格說明，製作長截圖的步驟如下。第一，iOS用戶要先更新到LINE 9.5.0（含）以上。第二，在聊天室中長按其中一則訊息，就會跳出選單，按下「截圖」。第三，輕點想要納入截圖的訊息。第四，可以編輯的項目包括匿名、用筆刷塗鴉、畫框框、或部分打馬賽克，不需要編輯就略過。第五，可選擇先儲存在手機相簿，或直接傳送到聊天室給朋友。

此外，在LINE聊天室中，右上方有一個V選單，點選後可以看到「共享內容」的按鍵，一鍵幫忙集中目前在這個聊天室中傳過的照片、影片、連結與檔案。

在LINE iOS 9.5.0更新中，針對「共享內容」的「照片/影片」的介面加以優化，可以點選後直接「分享」或「儲存」到更多地方。例如可以選擇分享至其他聊天室、其他應用程式或貼文串；還可以選擇儲存至KEEP、相簿或手機裝置中。

LINEiOSAPP
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