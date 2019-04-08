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英國教會推出App 揭露洗車場黑暗面

2019-04-08 19:57台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

英國部分洗車場傳出工作條件欠佳的詬病。(Photo by samchills o...
英國部分洗車場傳出工作條件欠佳的詬病。(Photo by samchills on Flicker under Creative Commons license)
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英國部分洗車場暗藏聘僱童工等不法情事！由當地基督教與天主教推出的手機應用程式（App），在短短5個月內便有用戶通報數百件洗車場存在現代奴隸跡象的消息，引起政府當局重視。

據《今日基督徒報》報導，從去年6月至12月，Safe Car Wash一共收到2,200筆回報，經由諾丁漢大學分析後發現，其中41%被認為應該有現代奴隸等行為，該App讓車主可逐一檢查洗車場的經營環境，例如是否出現童工、缺乏手套等保護衣物以及工人居住環境是否欠佳或是被要求支付現金與費用低於6.7英鎊（約台幣277元）。

其中48%的車主回報表示，工人沒有適當的保護衣物，8成的車主指出洗車場只收現金，8%的人發現有兒童在工作，14%的人則表示工人居住在現場，以及17%的人表示，工人常面露驚恐的表情。

這項由基督教聖公會與天主教聖瑪爾大之家共同推出的App，已被下載超過8,000次。瑞芬恩主教指出，「很遺憾地，結果證實我們擔心的，許多洗車場並未保護他們的員工。我們與執法部門討論後也認為，這次蒐集到的數據可為如何打擊這項複雜犯罪提供另一個蛛絲馬跡。」

據《今日基督徒報》報導，在2004年之前，英國手工洗車幾乎不存在，但目前估計有1.8萬家，其中許多都是合法企業，但部分企業則會剝削、強迫或威脅工人。例如工時過長或工資低於國家最低工資、工作時沒有足夠的保護裝備與設備。

瑞芬恩與聖瑪爾大之家的和林區主教也指出，「之所以推出這項App，正是要打擊之前教宗方濟各提出冷漠全球化的現象，因為冷漠會助長現代奴隸行為。」據悉，此舉已使執政當局正視這類問題。

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