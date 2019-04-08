受技術限制 iOS版Netflix取消支援AirPlay播放功能

Netflix稍早在相關技術支援說明內容中確認未來iOS版app將不再支援AirPlay播放功能，而Netflix僅表示此為技術上的限制，但未透露具體細節。

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不過，從Netflix目前已經分別推出對應Apple TV、iPad等裝置使用版本，甚至可以直接透過網頁開啟播放，取消支援AirPlay播放功能，實際上並不會造成太大影響。

但從Netflix近期開始建議使用者避免透過應用程式內的in-app訂閱扣款功能支付月費，藉此避開必須向蘋果支付抽成分潤情況，顯示Netflix在某種程度上也與Spotify相同，可能在與蘋果合作共識上已經產生分歧，使得蘋果對Netflix應用服務功能加以限制。

雖然也有可能是因為Netflix認為沒有必要在app內加入此項功能，但從Android版本依然維持提供支援Chromecast播放功能來看，似乎是Netflix與蘋果之間的問題有較大爭議。

除了呼籲使用者直接透過網頁版服務申請訂閱，Netflix稍早也確認不會參與蘋果新推出的TV+服務合作，Netflix執行長Reed Hastings更表明希望使用者可以直接透過旗下服務觀看所有內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》