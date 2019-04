蘋果可能在新版macOS增加更多獨立運作應用服務

相關消息指出,蘋果將有可能在今年預計推出的新版macOS 10.15中加入獨立運作使用的Apple Music,以及Podcasts應用服務。

分享 facebook

從開發者Steve Throughton-Smith看法認為,蘋果有可能會在今年WWDC 2019期間宣布在macOS 10.15版本中加入更多獨立應用服務,例如Apple Music、Podcasts等在iOS平台以獨立形式運作的app內容。而這樣的作法,似乎與日前傳出的代號「Marzipan (杏仁膏)」計畫有所關連。

其實在去年的WWDC 2018期間,蘋果就已經宣布打造新版UIKit,讓開發者能藉此與AppKit互通使用,讓iOS平台app可以更快移植到Mac裝置上使用,同時也在macOS 10.14版本中加入獨立使用的股票、家庭、新聞、語音備忘錄等原本僅在iOS平台提供獨立使用的app作為示範,預期未來將會有更多應用服務以獨立形式使用。

依照蘋果的想法,未來將進一步縮減macOS與iOS平台app內容開發難度,同時也預計讓開發流程變得更加簡單,透過單次設計即可同時對應不同平台使用。另一方面,這樣的設計也能增加macOS作業系統活躍使用度,例如改善過往macOS作業系統較少遊戲內容的刻板印象,或是藉由服務拆分獨立運作,讓蘋果可以在服務項目獲得更高營收。

另一方面,縮減macOS與iOS平台的隔閡,似乎也有利於傳聞中的Arm架構設計MacBook系列機種推行。

I am now fairly confident based on evidence I don't wish to make public at this point that Apple is planning new (likely UIKit) Music, Podcasts, perhaps even Books, apps for macOS, to join the new TV app. I expect the four to be the next wave of Marzipan apps. Grain of salt, etc