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蘋果可能在新版macOS增加更多獨立運作應用服務

2019-04-08 15:41楊又肇

相關消息指出，蘋果將有可能在今年預計推出的新版macOS 10.15中加入獨立運作使用的Apple Music，以及Podcasts應用服務。

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從開發者Steve Throughton-Smith看法認為，蘋果有可能會在今年WWDC 2019期間宣布在macOS 10.15版本中加入更多獨立應用服務，例如Apple Music、Podcasts等在iOS平台以獨立形式運作的app內容。而這樣的作法，似乎與日前傳出的代號「Marzipan (杏仁膏)」計畫有所關連。

其實在去年的WWDC 2018期間，蘋果就已經宣布打造新版UIKit，讓開發者能藉此與AppKit互通使用，讓iOS平台app可以更快移植到Mac裝置上使用，同時也在macOS 10.14版本中加入獨立使用的股票、家庭、新聞、語音備忘錄等原本僅在iOS平台提供獨立使用的app作為示範，預期未來將會有更多應用服務以獨立形式使用。

依照蘋果的想法，未來將進一步縮減macOS與iOS平台app內容開發難度，同時也預計讓開發流程變得更加簡單，透過單次設計即可同時對應不同平台使用。另一方面，這樣的設計也能增加macOS作業系統活躍使用度，例如改善過往macOS作業系統較少遊戲內容的刻板印象，或是藉由服務拆分獨立運作，讓蘋果可以在服務項目獲得更高營收。

另一方面，縮減macOS與iOS平台的隔閡，似乎也有利於傳聞中的Arm架構設計MacBook系列機種推行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

macOS蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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