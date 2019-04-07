微軟將在5月釋出的Windows 10更新加入可手動延後35天升級選項

去年預告改善Windows 10強制更新惱人問題消息後，微軟預計在今年5月10日釋出的Windows 10 1903版本更新加入可延後更新選項，最長可往後延遲35天再進行更新。

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根據微軟公布消息，預計在今年5月釋出的Windows 10更新內容，將會加入可讓使用者自行決定更新安裝時間選項，最長可往後延35天，避免過往強制執行更新的措施引起使用者煩感。

不過，針對先前尚未更新的Windows 10裝置，微軟依然會特過網路連結進行更新，讓電腦能維持在較新版本，藉此修補漏洞，並且增加惡意程式防護能力。

即便使用者選擇將更新時間往後延長，依然可以隨時手動執行下載更新，而微軟立場依然建議使用者持續將作業系統維持在最新版本，以利獲取最新技術與軟體相容表現。

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另外，此次更新內容也包含加入可讓作業系統識別使用者平常操作電腦時間，並且針對使用者較不常使用電腦時候安排更新升級時程，但使用者依然可以手動調整個人期望排定升級時間。

而針對先前更新造成不少使用者電腦異常情況，微軟也表示此次更新版本已經透過更長時間進行預覽測試，預期將能讓使用者放心安裝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》