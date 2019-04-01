LINE聊天室飄櫻花雨 24小時限定

2019-04-01 15:10 中央社 記者吳家豪台北1日電



為慶祝代表春天的櫻花季來臨，通訊軟體LINE推出24小時限定櫻花雨。圖／擷取自LINE 分享 facebook

為慶祝代表春天的櫻花季來臨，通訊軟體LINE聊天視窗從今天下午1時到2日下午1時會下起櫻花雨，包括iOS、Android、電腦版都可以看到。

LINE接受中央社記者採訪表示，這次推出24小時限定櫻花雨，是為了讓全球各地包括台灣、日本、泰國等的LINE用戶也能感受櫻花的美麗，與沐浴在櫻花雨下的幸福感。

LINE版本在iOS 5.0.0以上、Android 5.9.0以上、電腦版4.8.0以上都能看到這次櫻花雨。如果發現看不到，LINE官方建議先等待一下，或試試重新開啟LINE。