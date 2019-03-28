LINE將在台推出謠言查證功能 加入更多與人為主服務

LINE稍早於台灣地區舉辦的LINE CONVERGE 2019活動中，強調將以LINE平台資源與技術持續在台擴大社會參與、創造共榮生態，並且發展多元服務，同時預告將推出「LINE謠言查證」官方帳號、LINE SPOT商家資訊、LINE MUSIC音樂串流服務、一站式派樣行銷的「LINE樂兌」等全新服務。

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根據LINE說明，去年在LINE Pay服務的小額捐款項目已經累積超過13萬筆，總額累積達新台幣1.47億元的善心捐款，其中也有部分是使用者透過LINE Points捐贈，並且由LINE轉換成實際金額捐助，分別連結LINE Pay愛心捐款專頁中的24家社福團體，以及去年針對花蓮與印敵地震賑災款項。透過這個案例，LINE說明藉由便利的行動平台服務，將可讓愛心更快轉換成行動協助他人，而這也是LINE希望藉由其app服務帶動改變的想法，並且透過app更快連結更多人與人的互動。

LINE也宣布過去一年中總計透過LINE Pay等服務，搭配與中國信託合作的LINE Pay信用卡，總計對外發出47.7億個LINE Points，藉此活絡台灣行動支付市場，並且透過LINE Points推動LINE服務內的貼圖購買、線上購物、旅遊應用商機，同時在台灣地區推行的貼圖也已經在全球市場累積超過新台幣20億元的銷售表現。

而在此次活動中，LINE宣布將在今年第二季推出「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，並且將在LINE TODAY中強化「謠言破解」專區，分別與「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4家查核機構合作，更計畫與舉辦媒體識讀系列活動，藉此讓更多LINE用戶可以避免受到假新聞、謠言影響，同時也能讓經查核資訊透過LINE平台擴散。

針對合作夥伴推行的LINE官方帳號2.0計劃，LINE希望透過優化官方帳號與使用者之間溝通模式，透過降低不必要的資訊量維持官方帳號與使用者之間互動健康，預計透過今年第二季準備推出的一站式派樣行銷服務「LINE樂兌」，讓合作夥伴能透過更簡單方式以LINE平台行銷，同時也能讓使用者更願意觀看行銷內容。至於整併現有LINE官方帳號與LINE@生活圈帳號後的新版「LINE官方帳號」，預計會在今年4月18日正式在台上線。

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在與店家合作部分，LINE接下來將會藉由預計今年第三季進入台灣的LINE SPOT與實體店家進行緊密結合，藉由以地圖為主的方式，讓實體店家可永久免費刊登地址、服務與照片，並且串皆LINE旗下官方帳號、LINE Pay、LINE酷券等服務，甚至也能與星等評價內容連動，同時未來也計畫與台北市、桃園市、新竹市、高雄市等縣市政府合作，將把各地區節慶活動、商圈店家內容整合近LINE SPOT服務，讓使用者更容易透過地圖導引找到特色店家。

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至於先前已經確認將在台灣地區推行的LINE Bank服務，LINE Bank籌備處執行長黃以孟也透露未來將以打造「全民銀行」為目標，並且期許能將未來台灣發展經驗複製到其它國家。而LINE Bank除了計畫透過行動平台改變傳統銀行金融運作模式，更計畫帶動簡單、便利的金融科技應用，例如藉由開放銀行理念讓使用者使用單一平台即可與所有銀行資料串接，讓使用者透過單一銀行帳戶即可完成存款、消費金融、保險、投資等服務，其中不但將使投資變得更具彈性，同時也能透過小額信貸方式累積個人信用評級。

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其他更新部分，還包含透過超過10萬筆客服回應資料進行機器學習改變的「LINE客服小幫手」官方帳號，讓使用者能隨時透過LINE查詢常見提問內容。若是遇到「LINE客服小幫手」官方帳號回答不夠精準，或是難以清楚回覆問題，則可透過客服表單由專業客服人員處理，甚至可以透過「許願池」選項反應意見，預計從今年第二季之後更可在「LINE客服小幫手」官方帳號無法順利協助解決問題時，直接轉由線上客服人員協助處理。

同時，LINE也宣布將於今年第二季在LINE聊天室列表最上方新增「Smart Channel」個人化即時訊息推播，藉由數據分析依據使用者喜好推播個人化即時內容，並且以簡潔的單則訊息形式讓使用者接收「現在最想知道的事情」。而從即日起開放使用的「LINE GAME學院」，則可讓使用者搶先製作個人虛擬人偶，預計在今年內陸續推出可搶先獲得新遊戲上線資訊、遊戲更新內容、免費合作貼圖等最新官方資訊內從服務。

至於已經在日本地區推行許久的LINE MUSIC音樂服務，預計會在今年第二季底前進駐台灣市場，其中將整合官方帳號、社群直播、聊天室分享等功能，搭配LINE TODAY上的娛樂新聞、貼文串與用戶個人首頁上的個人音樂檔案，讓音樂發行商、創作者可以有更大音樂傳播效果，使用者也能有額外音樂串流服務平台可做選擇。而在LINE TV方面，未來將會更著重重度用戶提供服務，其中包含針對訂閱會員提供獨家內容，並且計畫在今年第二季與大型系統業者合作進駐機上盒應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》