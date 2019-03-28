LINE MUSIC服務即將登台 加入串流音樂市場競爭

最早於2014年12月正式推出，同時後續分別進駐泰國與日本市場的LINE MUSIC服務，稍早終於在LINE CONVERGE 2019活動上確定帶到台灣市場，預計今年第二季底之前上線。

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不過，LINE方面並未具體透露預計在台合作音樂內容提供夥伴，以及實際收費模式。

從先前在日本地區推行，分別提供每月500日圓聆聽20小時，以及每月960日圓可無限聆聽兩種方案，並且均提供無廣告與可選擇320 kbit/s、192 kbit/s或64 kbit/s串流頻寬表現，甚至首次申辦可享最多3個月免費使用優惠，學生身分申辦還可以享有每月300日圓或600日圓的優惠，至於一般免費試聽版本則僅能聆聽每首歌曲的30秒長度內容。

LINE MUSIC服務預計以app與網頁形式提供使用，並且提供Android、iOS兩種app版本，而內容則因為版權授權地區使用限制，預期台灣地區提供串流播放內容，將會與日本或泰國地區做區隔。

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就LINE台灣說明，未來在台灣地區推行版本同樣可以提供正版音樂串流播放聆聽，並且可以觀賞音樂會或藝人專訪直播內容，另外也能將音樂內容當做LINE來電鈴聲，或是經由聊天室分享一段喜歡的歌曲給好友，在個人主頁裡也能用喜歡的音樂代表當下的心情。

而對音樂發行商、創作者而言，LINE平台也能成為擴展音樂內容使用比例管道，並且透過LINE服務龐大使用者獲取容使用版權收益分潤，其中包含藉由LINE官方帳號、社群直播、聊天室分享等管道，以及透過LINE TODAY上的娛樂新聞、貼文串與用戶個人首頁上的個人音樂檔案等社群傳播，讓音樂內容可以被更多人使用，而發行商或創作者也能透過LINE平台與使用者更距離、更即時互動。

LINE MUSIC預計在今年第二季末於台灣市場推出，預期將會與KKBOX、Spotify、Apple Music，以及諸多由電信業者推行音樂服務競爭。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》