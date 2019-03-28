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iCHEF持續用數據說話 藉「餐廳幫」協助餐飲業者經營最佳化

2019-03-28 10:24楊又肇

去年宣布開始活用數據協助合作店家經營最佳化之後，iCHEF今日 (3/26)除了公布《2018台灣餐飲景氣白皮書》，更宣布將原本社群服務改版升級為「iCHEF餐廳幫」，預計透過線上、線下方式協助更多餐飲業者藉由科技活絡生意。

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根據iCHEF與致理科技大學合作，藉由2013年至2016年間使用iCHEF POS服務，同時經營超過2年以上的餐廳業者營運數據進行分析，其中將餐廳類別分為16種，發現酒吧及餐酒館類型餐飲服務成長約56%，同時業績更呈現逐月穩定成長，單月成長量最高更超過20%，而去年因為冬季不冷，加上許多同類型餐飲加入競爭，使得火鍋業面臨挑戰，雖然開店數量增家30%，但平均營業額卻呈現衰退，反觀去年第四季的冰品飲料業則是成長29%。

而從過去數據分析顯示，台灣餐飲產業產值已經呈現連續10年正向成長，就連在2017年至2018年之間仍有將近4.5%的成長表現。以節氣商機來看，2018年春節期間整體平均業績低於前年，同時暑假消費旺季提前在7月底結束，讓原本8月的消費強檔營業額呈現衰退，但在歷年以來的開學潮通常為餐飲業淡季情況，2018年的表現反而呈現不減反增，整體消費力成長動能在下半年逐漸轉強。

另外，從地區來看的話，台北市、新北市營業額表現穩定，台南市年營業額成長拉升，下半年展現強大成長動能，由第一季時呈現衰退25%的情況，到第四季反轉強勢成長7%，成為去年最大黑馬。

這樣的情況，其實顯示台灣地區投入餐飲業發展確實仍有成長機會，但關鍵將會在於如何透過更多數據觀察，並且透過即時調整讓經營更加完善，避免發生與刻板印象認為火鍋業在冬天會有更好營收表現相反，甚至出現冰品在冬季銷售更好的反差情況時不知所措，因此iCHEF更期望藉由讓數據說話，協助餐飲業者更精準調整經營策略，進而能更抓得住客人胃口。

先前透露將會持續將數據統計深化，讓合作店家經營數據可以有更清晰輪廓呈現，藉此能用數據挖掘更多發展機會，或是運用數據佐證營運成效，iCHEF此次更宣布已將原本社群服務改版升級為「iCHEF餐廳幫」，預計透過線下到線上服務項目，其中更增加4倍課程主題，型式包含「開店保證班」、「第一次開店的12堂課」、「主題分享會」、「交流參訪團」等，透過涵蓋行銷、稅務、法規到食材產地等領域，預計在今年協助超過3000家餐廳將經營最佳化。

同時，iCHEF共同創辦人程開佑也預期今年與iCHEF合作餐廳數量將會在全球地區超過7000家，除了在台灣市場發展，更包含香港、新加坡與馬來西亞，未來也計畫持續整合產品、行銷服務，以及合作夥伴等資源，讓餐飲經營可以結合科技最佳化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

餐飲業冰品

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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