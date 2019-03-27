Apple iOS 12.2 報到，支援 AirPods 2、新增 4 款 Animoji 動畫…等功能

圖片及資料來源：Apple 分享 facebook

日前AirPods 2 上架時，規格內容透露必須搭配「iOS 12.2 」系統，如今AppleiOS 12.2 終於正式報到！這可是iOS 12 推出以來第二次大型更新，除了支援AirPods 2 藍牙耳機之外，還新增了4 款Animoji 動畫表情，美國地區還能顯示 5G E 電信訊號狀態。

圖片及資料來源：Apple 分享 facebook

iOS 12.2 的更新內容及錯誤修正和改進功能如下：

Animoji

在iPhone X 和後續機種、12.9 英吋 iPad Pro（第三代）和 11 英吋iPad Pro 11 上新增包含貓頭鷹、野豬、長頸鹿和鯊魚等四種 Animoji

AirPlay

「控制中心」和鎖定畫面新增專屬的電視控制讓您可以快速取用電視控制項目

AirPlay 影片多工處理讓您無需中斷 AirPlay，也可瀏覽其他 App，或在裝置上播放其他短的音訊和視訊檔案

AirPlay 目標現在會根據內容類型分組，讓您更容易地找到想要播放的裝置

Apple Pay

Apple Pay Cash 客戶可以使用 Visa 金融卡來立即轉帳到銀行帳號

「錢包」App 現在會在卡片下方直接顯示 Apple Pay 信用卡和金融卡交易資訊

螢幕使用時間

「停用時間」可以為一週的個別天數設定不同的排程

新的切換可以隨意將 App 限制暫時開啟或關閉

Safari

網站登入現會在「密碼自動填寫」填寫憑證後發生

載入未加密的網頁時現會顯示警告

停止支援已過期的「請勿追蹤」標準來避免使用指紋變量

「智慧型追蹤防止」現在可以依照預設防止跨網站追蹤

「智慧型搜尋欄位」的查詢字詞可以透過點一下搜尋建議旁的箭頭按鈕來修改

Apple Music

「瀏覽」標籤頁會在單一頁面中顯示更多編輯介紹內容，讓您輕鬆發掘新的音樂、播放列表和其他項目

AirPods

支援新的 AirPods（第二代）

其他改進功能和錯誤修正

支援在「地圖」中顯示美國、英國和印度的空氣品質指標

在「設定」中包含裝置的保固期限還剩多少時間的資訊

在 iPhone 8 和後續機種、12.9 英吋 iPad Pro（第三代）或 11 英吋 iPad Pro 上顯示「5G E」圖像來顯示使用者所在區域可使用 AT&T 的 5G Evolution 網路

改進「訊息」中的音訊錄音品質

改進 iOS 上 Apple TV Remote 的穩定性和執行效能

修正了部分未接來電無法在「通知中心」裡顯示的問題

解決了即使不需要進行任何動作，「設定」中仍然可能出現標記通知的問題

解決了「設定」>「一般」>「iPhone 儲存空間」中部分大型 App 的儲存大小、「系統」類別和「其他」類別在儲存空間長條圖中顯示不正確的問題

修正了連接汽車藍牙裝置後，「語音備忘錄」自動播放錄音的問題

解決了「語音備忘錄」暫時無法重新命名錄音的問題

如何更新到iOS 12.2

iOS 12.2 在 iPhone XR 容量大約是 338.8 MB，如果你在安裝之前空間不夠的話，別忘了要先整理一番（相關文章：【iOS 9 教學】輕鬆管理 iPhone、iPad 的儲存空間，一鍵刪除佔空間又少用的 App！），而且更新前最好能先透過 iTunes 或 iCloud 進行備份。

如果你不知道該怎麽做才能升級的話，有三種方式可以升級，大家可以依照自己的需求，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔！

●使用電腦透過iTunes 來手動更新的話，可以參考「透過 iTunes 快速將iPhone、iPad 或iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」

●想要採用 OTA 升級的話，行動電話需要有足夠的空間，才可以升級喔！同時可以參考「教你快速用OTA 將 iPhone / iPad / iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」

●另外，也可以下載iPSW檔等有空在進行升級！下載連結「Apple iOS 12.1.3，各機種韌體iPSW 版本直接下載點列表」

另外，如果你是JB 越獄的使用者，建議先別急著更新，緩一緩等 JB 大神釋出越獄軟體再更新，但別忘了JB 會有風險存在喔

圖片及資料來源：Apple

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》