用LINE落伍了！ 日本年輕人：老人和小學生才會用

2019-03-27 13:28 聯合新聞網 綜合報導



日本許多年輕人拒絕使用LINE，甚至在網路引發「離開LINE」（LINE離れ）風潮，轉而擁抱隱私度更高的Instagram。示意圖／ingimage提供 分享 facebook

隨著網路科技發達，通訊軟體不斷推陳出新，軟體的功能及便捷性也必須升級，才能深獲民眾喜愛。擁有可愛熊大和兔兔的LINE在台灣下載普及度極高，日本卻有越來越多年輕人拒絕使用LINE，甚至在網路引發「離開LINE」（LINE離れ）風潮，轉而擁抱隱私度更高的Instagram。

據日本《讀賣新聞》報導，通訊軟體LINE起初因各式各樣的主題、貼圖以及便捷性，廣受日本民眾歡迎，幾乎有九成使用智慧型手機的人都有安裝LINE，其高人氣也風靡亞洲各地。但在2017年一份網路調查報告指出，日本使用LINE的年齡層竟開始出現「老化」現象，15歲至19歲僅10.3%、20歲約20.7%、40歲為22.5%，50歲以上竟有23.8%，中年以上的使用者占了將近一半以上，20歲以下不到3成。

許多日本年輕人對於LINE的看法開始厭倦，「LINE群組增加太多，全部關掉通知了」、「太多廣告跟業者使用，通知太煩了」。他們認為，LINE是剛接觸社群平台的「網路菜鳥」才會選擇的通訊軟體，例如小學生、長輩等。

報導更指出，不少年輕人紛紛轉而使用Twitter或隱密性更高的Instagram，其中IG最具吸引力的優點，就是「不一定要回覆他人」，讓他們能拋下「情感包袱」，輕鬆進行社交溝通。2017年，東京另一份網路調查指出日本18歲以上的女學生，有49%的人使用Twitter或IG和親友互動，這項數據也顯示，社群軟體版塊正在逐步轉移的現象。

日本年輕人形容，LINE似乎越來越像「Facebook」，許多用戶不投稿、不更新動態，只和認識但不熟的朋友連絡，直呼「使用Facebook的都是歐吉桑跟歐巴桑」。儘管如此，他們認為LINE的設計依然有趣，但比較適合剛開始使用智慧型手機的族群，例如中小學生，或是中高齡長者。