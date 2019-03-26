iOS 12.2釋出更新 新產品照也被挖出

2019-03-26 19:38 聯合新聞網 綜合報導



蘋果舉辦春季發表會，同步釋出iOS 12.2更新。歐新社 分享 facebook

蘋果舉辦春季發表會，同步釋出iOS 12.2更新，錯誤修正和改進功能，也包含了四種新的Animoji。不過有國外開發者在程式內碼中，發現藍芽耳機Powerbeats Pro的動畫，設計和之前Powerbeats 3 類似，只是連結兩邊耳機的電線沒有了，與AirPods一樣是真無線耳機，有專屬的充電盒，就像是beats版的AirPods，日後可能會推出黑白兩色。

分享 facebook

官方公布iOS 12.2更新如下：

Animoji

在iPhone X 和後續機種與12.9英吋iPad Pro（第三代）和11英吋iPad Pro 11 上新增包含貓頭鷹、野豬、長頸鹿和鯊魚等四種Animoji。

AirPlay

「控制中心」和鎖定畫面新增專屬的電視控制可以快速取用電視控制項目，影片多工處理無需中斷AirPlay，也可同時瀏覽其他App，或在裝置上播放其他短的音訊和視訊檔案。AirPlay目標會根據內容類型分組，更容易找到想要播放的裝置。

Apple Pay

Apple Pay Cash客戶可以使用Visa金融卡來立即轉帳到銀行帳號，「錢包」App現在會在卡片下方直接顯Apple Pay信用卡和金融卡交易資訊。

螢幕使用時間

「停用時間」可以為一週的個別天數設定不同的排程，新的切換可以隨意將App限制暫時開啟或關閉。

Safari

網站登入現會在「密碼自動填寫」填寫憑證後發生載入未加密的網頁時現會顯示警告，「智慧型追蹤防止」現在可以依照預設防止跨網站追蹤，而「智慧型搜尋欄位」的查詢字詞可以透過點一下搜尋建議旁的箭頭按鈕來修改。

Apple Music

「瀏覽」標籤頁會在單一頁面中顯示更多編輯介紹內容，更方便找到新音樂、播放列表。

AirPods

支援新的AirPods（第二代）、支援在「地圖」中顯示美國、英國和印度的空氣品質指標；在「設定」中包含裝置的保固期限還剩多少時間的資訊。

改進「訊息」中的音訊錄音品質

改進iOS上Apple TV Remote的穩定性和執行效能；修正部分未接來電無法在「通知中心」裡正常顯示，解決「設定」不進行任何動作，仍然可能出現標記通知的問題；解決了「設定」>「一般」>「iPhone儲存空間」中部分大型App的儲存大小；「系統」類別和「其他」類別在儲存空間長條圖中顯示修正；連接汽車藍牙裝置後「語音備忘錄」不再自動播放錄音、「語音備忘錄」不會出現暫時無法重新命名錄音的狀況。