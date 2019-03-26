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廠商改Skype群組名「愛殺價」 客戶：你知道我看得到嗎

2019-03-26 16:56聯合新聞網 綜合報導

廠商更改Skype的對話名稱，沒想到竟一一跳出紀錄，讓雙方相當尷尬。圖片來源／爆...
廠商更改Skype的對話名稱，沒想到竟一一跳出紀錄，讓雙方相當尷尬。圖片來源／爆廢公社
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使用通訊軟體改名，竟然會被對方看到？一名女網友在網路爆料，同事為了幫公司買東西，而透過Skype與廠商聯繫。不料，廠商更改了對話的名稱，同事竟然全部看得見，讓廠商超尷尬，急忙改回來並道歉。網友看見貼文後紛紛爆笑表示，「感謝事主犧牲」。

一名女網友在《爆廢公社》發文，她表示近日同事為了幫公司買東西，而透過Skype與廠商聯絡。沒想到廠商竟將Skype的對話名稱改為「○○公司－喜歡殺價（不給殺）」，隨後又改成「○○公司－喜歡殺價」。

尷尬的是，廠商的更名紀錄同事竟然全部看的見，同事立刻回覆詢問，「你知道你寫的那個名字我看的到嗎」，還質疑「別的客戶都不殺價？」。廠商發現事態不妙後，立刻將對話名稱改回，並道歉表示：「不，這是我個人問題，您沒有任何過錯，非常對不起，因為我的情緒管理問題，造成您的不愉快」。

許多網友也都表示不知道Skype有這樣的「陷阱」，紛紛留言表示，「原來人家看得到」、「這設定太坑了」、「感謝事主犧牲，讓大家知道Skype原來跟LINE不一樣」。原PO測試後也發現，個人的對話更名不會有紀錄，但群組卻會顯示紀錄，「不過換句話說這段尷尬的對話，有更多人看到了」。

廠商發現事態不妙後，立刻將對話名稱改回來，並與當事人道歉。圖片來源／爆廢公社
廠商發現事態不妙後，立刻將對話名稱改回來，並與當事人道歉。圖片來源／爆廢公社
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Skype爆廢公社

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