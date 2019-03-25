微軟將Windows 10惡意攻擊防護軟體帶到Mac平台

微軟稍早宣佈將把原本在Windows 10環境提供使用的防護軟體Windows Defender帶到Mac平台，主要先針對企業用戶提供使用，並且將名稱更改為Microsoft Defender ATP，分別適用於macOS Mojave、macOS High Sierra，甚至macOS Sierra版本作業系統環境使用。

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跟Windows 10環境下執行使用的Windows Defender相同，Microsoft Defender ATP for Mac也會提供惡意攻擊防護、漏洞偵測管理，以及自動清理病毒等功能，並且可以透過自動更新維持最新版本。

此外，在Microsoft Defender ATP for Mac版本中更加入風險與漏洞管理 (Threat and Vulnerability Management)功能，讓企業端用戶可以透過系統分析，確認電腦上救援機制是否有效，進而向企業內部IT管理人員通報漏洞問題。

目前暫時還無法確認微軟是否會進一步針對消費市場用戶提供一般版本的Microsoft Defender ATP for Mac，而微軟現階段也僅先以預覽形式從即日起提供特定申請者進行測試，而風險與漏洞管理功能則僅限取得Microsoft Defender ATP for Mac的用戶預覽使用，預計要到下個月才會釋出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》