新廣告病毒入侵210款App 全球1.5億Android用戶受害

圖／ingimage 分享 facebook Check Point的研究人員近日在Google Play商店中發現一種新型態惡意廣告軟體SimBad。SimBad是一種軟體開發套件病毒，已知約有210款應用程式受害，總下載次數高達1.5億，大部分受感染的應用為模擬類手機遊戲，Google Play商店現已下架所有受感染的應用程式。

Check Point發現此種惡意軟體藏於由「addroider[.]com」提供，名為「RXDrioder」的廣告相關軟體開發套件中。使用者一旦安裝了受感染的應用程式，SimBad 將註冊到「BOOT_COMPLETE」和「USER_PRESENT」程式碼內，在裝置啟動時及使用者使用裝置時進行惡意操作。惡意軟體將連結至特定的命令暨控制（C&C）伺服器，強制執行使用者行動裝置上一系列的功能，例如：從桌面刪除應用程式圖標，增加使用者移除程式的難度；或者顯示域外廣告，強制打開瀏覽器至指定的網址連結。

▲ Check Point Mobile 的研究人員認為應用程式的開發人員應不知情，並非惡意針對特定國家或地區進行攻擊。 分享 facebook

SimBad的危害主要分為三類，顯示廣告、網路釣魚及連結其他應用程式。SimBad能在使用者的瀏覽器中打開指定網址連結，讓攻擊者為多個平台生成網路釣魚頁面，對使用者進行魚叉式網路釣魚攻擊（Spear Phishing）。攻擊者也可透過特定關鍵字搜索，或利用單一頁面打開其他手機應用程式（如Google Play 商店和9Apps），使其他攻擊者有機可乘，甚至可以從指定伺服器安裝遠端遙控程式，控制使用者的行動裝置下載其他惡意軟體。Check Point表示，雖然SimBad的危害主要是開啟域外廣告，但它能遙控開啟其他應用程式，這未來可能會造成使用者更大的資安威脅。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》