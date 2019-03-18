為了串流遊戲作準備？ Chrome瀏覽器將加入支援Nintendo Switch控制器

先前時候，Google已經在Linux版本的Chromium瀏覽器加入支援任天堂Nintendo Switch Pro控制手把，而相關消息則是進一步指出在接下來的更新內容中，Google將會讓各平台版本的Chrome瀏覽器均加入支援，甚至可以對應使用Nintendo Switch的Joy-Cons左右手控制器。

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根據Chromium Gerrit開源編碼資料庫於3月16日所更新項目，其中包含在Chromium瀏覽器內支援的Gamepad API中，將進一步加入包含任天堂Nintendo Switch Pro控制手把，以及Joy-Cons左右手控制器支援功能。

在此之前，其實Google已經在Linux版本的Chromium瀏覽器內加入支援Nintendo Switch Pro控制手把，此次更新進一步加入支援Joy-Cons左右手控制器，同時也加入此項更新將替代原本在Linux平台支援項目，意味接下來Google將會讓各平台上運作的Chrome瀏覽器可支援Nintendo Switch控制器配件。

而之所以Nintendo Switch控制器支援為主，其中因素可能與Nintendo Switch本身即相容Linux系統架構，相比Xbox、PlayStation平台控制器能有更高跨平台相容性。

至於在Chrome瀏覽器內加入支援控制器配件，沒有意外地也就是為了接下來即將在GDC 2019期間揭曉的雲端串流遊戲服務Project Stream，同時Google也有可能同步推出自有遊戲控制器配件。

除了Google，微軟也計畫在今年對外開放旗下以Azure雲端服務平台運作的Project xCloud串流遊戲服務，而蘋果或許也有機會在WWDC 2019期間公布其串流遊戲訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》