Google開始要求開發者重新調整app圖示 將使Play Store視覺設計統一

2019-03-18 09:06 聯合新聞網 楊又肇



為了讓Google Play Store上的app圖示維持一致視覺，Google開始要求開發者重新調整旗下遞交上架的app內容，讓app圖示內容必須維持在512 x 512解析度，而圖示內容重點應該放在384 x 384解析度中央起算範圍內，同時不能再使用透明背景設計。

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Google此項規定，最主要是為了維持Google Play Store外觀視覺一致，避免過往不同圖示設計風格干擾使用視覺。

依照Google說明，開發者將可從4月初開始重新上傳符合規定的圖示設計，同時從5月起必須全面採用符合新規範的圖示設計，因此如果app內容本身已經有許久時間不再做更新的話，可就會因為此項規範而受影響。

由於Google會針對不同裝置使用平台，藉由外框、陰影等特效讓app內容有不同凸顯效果，因此除了要求開發者必須採用解析度為512 x 512之外，圖示重點內容應該集中在中央起算的384 x 384解析度範圍內，更要求不得使用不規則外型的圖示設計，同時Google也列舉多種範例，說明那些app圖示設計應該避免使用。

若沒意外的話，在今年Google I/O 2019之後的Google Play Store風格應該會有一波明顯改變。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》