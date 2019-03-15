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最高可分享2.5GB容量 Mozilla開放加密保護安全的線上檔案分享服務Firefox Send

2019-03-15 14:58楊又肇

Mozilla稍早宣布推出旗下可以點對點加密傳輸分享大型檔案的Firefox Send服務，最高可對應2.5GB容量的檔案內容分享。

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除了提供大型檔案以點對點加密形式分享功能，Mozilla更強調Firefox Send可設置5分鐘、1小時、1天，或是長達一星期的可下載時間，或是設定最多100次的可連接下載次數。如果使用者希望分享檔案可以進一步做保護的話，甚至還可以額外加上密碼保護，必須輸入正確密碼才能開始下載。

原則上此項服務以免費形式提供使用，而登入個人Firefox帳號才能獲得額外可分享高達2.5GB容量的大型檔案權限，否則在一般未登入Firefox帳號的情況下，僅能分享傳輸最高1GB容量的檔案內容 (但其實也已經夠用了)。

Firefox Send其實早在2017年就已經開始進行測試，直到今年1月初才由Mozilla透露準備正式推出此項服務。之所以提供Firefox Send服務，主要還是基於本身確保網路瀏覽安全的想法，讓使用者能以更安全方式傳輸檔案內容，而不必擔心是否在傳輸過程中遭竊取，或是因為上傳分享之後忘記刪除，導致上傳到網路服務的檔案內容可持續被人下載使用。

最多可設置100次下載次數限制
最多可設置100次下載次數限制
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設置最長可下載時間，以及是否加入密碼保護
設置最長可下載時間，以及是否加入密碼保護
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mozilla雲端

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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