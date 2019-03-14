親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

誠品30年：股市高點的年代 卻開注定賠錢的書店

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

LINE限時貼圖本周爆棚！10組免費下載情報

2019-03-14 21:11聯合新聞網 綜合報導

圖／取自LINE
圖／取自LINE
分享

通訊軟體LINE用戶們最期待的新免費企業貼圖本周釋出了！和朋友聊天時最不可或缺小劇場的貼圖來助陣，LINE同步登場6款提供用戶下載，只要在限定的日期3月31日～4月11日前，加入以下企業的LINE官方帳號為好友，就能取得貼圖使用90或180天。

多樂貓與快樂夥伴們

台灣索尼互動娛樂（SIET）為了慶祝「PS Store 台灣」上線週年突破230萬好友數，推出全新免費貼圖，將「PS Store 台灣」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/03/31

使用效期：180天

貼圖數量：16張

》》Line Store傳送門

分享

有ㄚ虎一切百事可樂

ㄚ虎的青春復刻版，學生時期超愛的流行語，跟好友一起回味「百事可樂～」，將「Yahoo奇摩購物中心」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：16張

》》Line Store傳送門

嗨PANDORA Friends初登場

丹麥珠寶品牌PANDORA Friends首次推出動態貼圖，將「PANDORA Taiwan」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：8張

》》Line Store傳送門

小三美日 X 蛋丸兔新登場

藥妝購物網小三美日與「蛋丸兔」首次合作，「蛋丸兔」耍寶讓你跟朋友互傳搞笑問候，將「小三美日平價美妝」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：16張

》》Line Store傳送門

跟著雄獅去旅行

雄獅旅遊LINE官方帳號上線，順勢推出穿上各國服飾的可愛貼圖，將「雄獅旅遊」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：8張

》》Line Store傳送門

LINE酷券 X 兔兔超人

為了正義而存在的「兔兔超人」與LINE酷券合作，將「LINE酷券」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/10

使用效期：90天

貼圖數量：8張

》》Line Store傳送門

另外，還有先前推出的4款LINE TV和鼻妹合作的「LINE TV x 鼻妹-花痴篇」，「生活市集傳送門 x 安心小豬豬」、「LINE官方嚴選 x 嗶嗶啵啵雞米花」、「松果購物 x 小玉米花療癒系」等，尚可免費下載。

分享

LINE貼圖
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

免費無限容量！一次搞懂Google相簿怎麼上傳備份

2019-03-13 19:44

Excel快捷鍵功能「Ctrl+E」 快速填入必學五招

2019-03-12 15:32

提昇兒童學習語言效率 Google打造整合圖文內容的Bolo app

2019-03-12 09:01

上班族活該24小時加班？ LINE五大「功與過」你看完會哭

2019-03-10 14:14

Windows 10全球裝機數量累積超過8億 成為最令人滿意的Windows作業系統

2019-03-10 11:54

非LINE不可 LINE的五大弊病讓現代人更焦慮

2019-03-08 20:32

Google工程師呼籲馬上更新！Chrome爆零日大漏洞

2019-03-07 19:22

抖音國際版全球下載突破10億次

2019-03-06 20:50

條碼一掃立刻日翻中 「暢遊日本」App搞定日旅大小事

2019-03-05 13:39

日本櫻花季旅行最強幫手 一站式暢遊日本App搞定大小事

2019-03-05 10:36

日本旅行最強APP！商品翻譯、真人客服及時救援

2019-03-04 22:42

不怕超速被罰！「神盾測速照相」通知你哪有測速照相

2019-03-04 18:28

LINE MOBILE國際漫遊 搶進美國

2019-03-04 14:35

抖音海外版下載逾10億次 緊追臉書

2019-03-04 12:44

微軟最新黑科技！照張相就能把紙本表格變Excel檔

2019-03-03 16:28

美玉姨秒破解假訊息 聊天機器人對話商機正夯

2019-03-01 19:24

聊天機器人會變聰明嗎？ 一次就看懂

2019-03-01 19:23

陸「31條app」 Google下載次數僅500+

2019-03-01 14:31

用臉書帳號登入App 恐曝3大風險

2019-03-01 12:36

「請你住手！」遇色狼不敢講 日警視廳App幫妳喊聲

2019-03-01 11:57

Google兩款App造福聽障 台灣工程師扮推手

2019-03-01 11:40

換機前必做這3件事！不再怕LINE帳號好友群組全消失

2019-02-28 16:45

蘋果讓開發者可透過額外折扣、限時優惠吸引用戶重新加入訂閱服務

2019-02-27 14:58

Google變更Android One標誌設計 採更簡化視覺、凸顯「One」定位

2019-02-27 14:20

LINE換機流程更新了！以後不用苦找備份檔

2019-02-25 16:17

網傳微信兩大新功能 釣出一堆心虛網友反對

2019-02-24 20:24

iPhone用戶小心！你買房預算跟經期 App傳給臉書了

2019-02-24 18:54

Google Maps加入標示回收未使用處方藥地點功能 避免管制藥物濫用情況

2019-02-23 14:42

蘋果將以「Marzipan」計畫使相同app可同時對應iOS、macOS平台使用

2019-02-22 15:27

iOS 12.1.4更新災情 用不到這功能別升級

2019-02-19 19:45

LINE電腦版才有的隱藏版功能 避免錯頻或字打太快

2019-02-19 16:32

機車導航iOS終於也能用了 記得開這2設定避免導錯路

2019-02-18 17:22

擴展教育市場或企業應用 Google計畫在Chrome OS加入虛擬桌面功能

2019-02-17 15:50

除了Facebook、Google 還有更多app濫用蘋果企業開發者證書資格

2019-02-15 09:59

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

2019-02-14 22:03

影／沙國這款APP能防女性逃出國 蘋果谷歌被批幫兇

2019-02-13 16:28

Google Maps地圖測試AR導航 跟著箭頭走就沒錯

2019-02-12 21:07

通勤追劇不怕網路不給力！Netflix智慧下載iOS也能用了

2019-02-12 17:08

蘋果針對曾經使用Apple Music用戶提供額外免費3個月試用資格

2019-02-12 10:11
看更多

熱門文章

FB、IG凌晨全球大當機 臉書推文說明：非網路攻擊

2019-03-14 04:53

全球第一5G飆網來了 月費竟要3245元且限定機款

2019-03-14 18:59

蘋果正在測試iPhone XI 雨中和水下也能觸控

2019-03-14 15:50

Google大當機 錸德冷儲存被喚醒股價飆漲停

2019-03-14 12:26

臉書不能分享貼文網友崩潰 系統：會很快維修恢復

2019-03-14 10:52

5G能否拉抬電信資費？鄭俊卿：恐怕回不去了

2019-03-14 18:50

Spotify不滿蘋果不公 在歐盟提起反托辣斯申訴

2019-03-13 21:59

Google硬體部門大調整 可能影響未來平板、筆電發展方向

2019-03-14 10:10

臉書家族當機超過12小時！IG已恢復 FB部分仍異常

2019-03-14 17:56

LINE限時貼圖本周爆棚！10組免費下載情報

2019-03-14 21:11

iPhone沒有Wi-Fi或網路 也能和朋友互傳照片

2019-03-14 20:54

阻擋與華為合作5G建設 美國對歐洲擴大施壓

2019-03-14 11:47

換上可隨光線折射產生不同色澤 Gogoro 2 Rumbler鎖定年輕男性用戶

2019-03-14 10:08

Android Q首波Beta測試版本釋出 加入更多隱私控制與新技術

2019-03-14 10:06

前《刺客教條》系列製作人Jade Raymond加盟Google 可能負責遊戲業務

2019-03-14 11:13

電信管理法修正案初審通過 有助5G釋照發展

2019-03-14 15:08

Google、微軟準備推出雲端串流遊戲服務 蘋果也可能在今年加入

2019-03-14 10:30

臉書資料分享協議 美展開刑事調查

2019-03-14 11:46

專攻巴西 華碩攜手高通發表首款QSiP智慧機

2019-03-14 14:23

資訊分享協議惹禍 臉書遭美國刑事調查

2019-03-14 14:31

台灣人愛上網冠全球 每月平均傳輸量24G

2019-03-14 17:29

FB、IG停擺歐美最嚴重 臉書：非網路攻擊

2019-03-14 14:33

反科技業大廠壟斷 英國150頁報告籲加強控管

2019-03-14 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top