LINE限時貼圖本周爆棚！10組免費下載情報

2019-03-14 21:11 聯合新聞網 綜合報導



圖／取自LINE 分享 facebook

通訊軟體LINE用戶們最期待的新免費企業貼圖本周釋出了！和朋友聊天時最不可或缺小劇場的貼圖來助陣，LINE同步登場6款提供用戶下載，只要在限定的日期3月31日～4月11日前，加入以下企業的LINE官方帳號為好友，就能取得貼圖使用90或180天。

多樂貓與快樂夥伴們

台灣索尼互動娛樂（SIET）為了慶祝「PS Store 台灣」上線週年突破230萬好友數，推出全新免費貼圖，將「PS Store 台灣」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/03/31

使用效期：180天

貼圖數量：16張

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有ㄚ虎一切百事可樂

ㄚ虎的青春復刻版，學生時期超愛的流行語，跟好友一起回味「百事可樂～」，將「Yahoo奇摩購物中心」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：16張

嗨PANDORA Friends初登場

丹麥珠寶品牌PANDORA Friends首次推出動態貼圖，將「PANDORA Taiwan」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：8張

小三美日 X 蛋丸兔新登場

藥妝購物網小三美日與「蛋丸兔」首次合作，「蛋丸兔」耍寶讓你跟朋友互傳搞笑問候，將「小三美日平價美妝」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：16張

跟著雄獅去旅行

雄獅旅遊LINE官方帳號上線，順勢推出穿上各國服飾的可愛貼圖，將「雄獅旅遊」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/11

使用效期：180天

貼圖數量：8張

LINE酷券 X 兔兔超人

為了正義而存在的「兔兔超人」與LINE酷券合作，將「LINE酷券」官方帳號加入好友，即可下載。

下載期限：2019/04/10

使用效期：90天

貼圖數量：8張

另外，還有先前推出的4款LINE TV和鼻妹合作的「LINE TV x 鼻妹-花痴篇」，「生活市集傳送門 x 安心小豬豬」、「LINE官方嚴選 x 嗶嗶啵啵雞米花」、「松果購物 x 小玉米花療癒系」等，尚可免費下載。