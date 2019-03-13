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免費無限容量！一次搞懂Google相簿怎麼上傳備份

2019-03-13 19:44電獺少女

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照片上傳／備份／同步好複雜！？不再被Google相簿搞得霧煞煞！

你也有那種不想再看到，卻又捨不得刪除的照片嗎？有些照片是這樣的，你不想讓它們佔用你手機或電腦裡的任何空間，直接刪除又覺得有那麼點不捨；又或者你的手機只有32GB、電腦只有128GB的時候，裝置總是被照片塞得滿滿，卻又不知道該將它們安置於何處。這時候，試試看Google Photos吧！

Google Photos是Google於2015年推出的免費相片及影片管理工具，也就是大家所熟知的「Google相簿」。提供使用者在一定限制下，無限量儲存高畫質的相片及影片，同時並支援iOS、Android和電腦網頁版；讓用戶不論使用何種裝置，都能隨時檢視上傳至Google相簿的內容～

許多朋友曾向我抱怨，總是搞不懂Google相簿到底該如何使用？照片是否備份了也看了一頭霧水？今天就透過這篇文章和大家分享我個人使用Google相簿的一些心得～

電腦版使用：封存回憶的好地方

推薦使用時機：電腦容量爆炸時，或者⋯存放眼不見為淨卻又捨不得刪的照片（例如：前任們的照片⋯）

只要擁有一組Google帳戶，在一定限制下，就能擁有無限空間且完全免費！而其限制分別為：相片最大1,600萬畫素、影片最高解析度1,080p。

▼ 開啟側邊選單 > 設定 > 高畫質，就能擁有無限的免費儲存空間。透過「高畫質」所上傳的相片和影片將會略微壓縮，但仍保有良好畫質，且不佔用你Google雲端硬碟的任何空間～

▼ 準備好要備份的相片，只要進入 Google 相簿網頁版，以拖曳的方式就能輕鬆上傳！

手機版使用：備份手機相片的好工具

推薦使用時機：手機容量已滿，或用於隨時備份手機相片以防不策（例如：遺失、被偷，或突然死機）

對喜歡拍照的人來說，想像一下手機裡幾千張的照片突然不見，很可怕吧？為了應對手機故障或遺失等突發狀況，隨時備份手機資料和相片是非常重要的；除了傳統的購買實體硬碟備份，Google相簿也提供即時上傳的功能，隨時為你備份、同步手機相片至雲端～

▼ 以iOS App操作為例： 打開Google相簿App > 側邊欄 > 設定 > 備份與同步處理

▼ 接著，開啟「備份與同步處理」選項；當裝置連上 Wi-Fi 時，手機裡的相片就會開始自動上傳至 Google 相簿了！如果你的手機網路為吃到飽，也建議開啟下方的「透過行動數據連線備份」選項，如此一來隨時隨地都能同步～

如果你已經有了其他習慣使用的備份工具，當然也可以選擇不開啟自動備份，而採用手動上傳的方式來運用 Google相簿。記得，上傳大小要選「高畫質」，才能享有免費無限儲存空間喔！

如何分辨哪些相片已經備份？

在「相片」中可以看到，右下角有雲朵加上一撇的相片為尚未備份、仍存在手機裡，兩個圓環狀箭頭則表示上傳雲端中，而成功上傳至Google相簿的相片則沒有圖案～

▼ 由左至右分別為：尚未備份（仍佔用手機空間）、同步處理中、已備份（已經上傳至Google相簿）

上傳Google相簿後，如何確實釋放手機空間？

當完成上述同步動作後，其實相片仍佔用著你的手機空間。只要再到側邊欄點一下「釋出空間」，Google相簿就能馬上幫你找出那些「已經成功上傳至雲端、但仍佔用手機容量」的相片，並刪除它們！

透過Google相簿刪除照片請小心

請務必留意：當你在Google相簿中刪除仍存於你手機裡的照片，那麼這些照片也會從你的手機相簿裡被刪除！建議可以透過彈出訊息來判斷。以iPhone為例，當你刪除照片時：

情況Ａ：下方直接顯示「已將相片移至垃圾桶」：表示照片已上傳至Google相簿且不存在於iPhone內

情況Ｂ：跳出提醒對話框：表示照片仍存在於iPhone內建相簿（即便這些照片也有同步至Google相簿）

▼ 左圖：情況Ａ；右圖：情況Ｂ

再次提醒：若選「高畫質」上傳，相片和影片將經過壓縮

為了驗證相片是否真的被壓縮，以及壓縮的比例，我特別測試了一下：下方左圖為某張相片的原始檔案，以及上傳至 Google 相簿後再下載下來的檔案大小。可以看到相片確實被壓縮了～

如果不希望相片被壓縮

當你有幾張特別珍貴、不想破壞畫質的相片，我會建議以「網頁版」進行操作，透過手動的方式將上傳大小的設定改為「原始大小」，再上傳希望保留原始檔的相片；短暫處理後，記得將設定改回原先的「高畫質」以享有無限上傳容量～

※ 特別提醒：透過「原始大小」上傳的相片將會佔用你的 Google 雲端硬碟空間

結論

對我來說，Google 相簿是個絕佳的封存回憶的地方，我自己最常用它來存放那些已經很少瀏覽的照片；尤其是那些既不想讓它佔用裝置空間，卻又總捨不得刪掉的照片。

已上線多年的 Google 相簿歷經多次改版，使用上越來越直覺；除了本文提及的基本操作，其實還有許多有趣的功能，當你上傳越多照片，就會逐漸挖掘它好玩的地方！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google雲端

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/
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