提昇兒童學習語言效率 Google打造整合圖文內容的Bolo app

Google已經針對印度地區推行許多應用服務，而這次針對印度兒童學習應用打造的Bolo app，則是讓印度兒童可以藉此學習印地語與英語。

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Bolo在印地語中是「說話」的意思，而此次針對印度兒童語言學習使用打造的此款app，主要是希望藉由智慧型手機縮減在地語言學習落差問題，藉由圖像、聲音導引等方式讓更多兒童可以透過app學習被印度政府列為官方語言的印地語與英語。

在Bolo app裡，Google分別採用語音識別與文字轉語音兩種基本技術，並且收錄超過90種以印地語與英語編成的圖文故事內容，讓兒童可唸一段文字之後，透過名為Diya的圖像化語音助理協助修正發音。

內容方面，Google分別與Story Weaver、KAIVALYA、Room to Read、Saajha、Pratham在內組織合作，在此款app內提供豐富的圖文內容，而Google也將持續對外招募合作夥伴，藉此擴充Bolo app閱讀內容。

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顧及並非印度境內行動網路普及使用情況，因此Bolo app即使在沒有網路連接情況下仍可使用，甚至不嵌入廣告內容，並且僅收集諸如那些故事內容經常被閱讀，或是那些學習環節較容易出現問題等非記名數據，藉此持續調整Bolo app使用體驗。

未來Google將會持續在Bolo app內加入更多語言學習項目，並且將把此項app帶到更多國家地區使用，藉此改善更多語言學習問題。

目前印度已經成為世界第二大智慧型手機發展市場，同時也被視為擁有豐富含金量的發展地區，盡管目前印度網路應用普及度仍不算高，但仍被華為、三星、OPPO、蘋果、vivo、小米在內手機品牌視為重點發展市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》