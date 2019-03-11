Google推免費App 提升印度兒童閱讀水準

2019-03-11 23:58 中央社 記者康世人新德里11日專電



為爭取印度市場，美國科技巨擘Google近日在印度推出免費的Bolo行動裝置應用程式（App），教導印度小朋友學習印地語和英語。

這個名為Bolo（印地語是說話之意）的應用程式有一個動畫角色名為狄雅（Diya），會鼓勵使用這個程式的孩子大聲朗讀故事，且在孩子對某個字不會發音時提供協助。當孩子把故事讀完後，狄雅會給予孩子稱讚和鼓勵。

由於印度網路基礎建設不完善，Google（谷歌）印度產品經理卡許雅（Nitin Kashyap）告訴「印度新聞信託社」（PTI），Google把Bolo設計為可線下執行，登入閱讀近百個印地語或英語故事，讓孩子可以大聲朗讀且改善他們的閱讀技巧。

卡許雅說，Bolo將會在印度的Google Play商店提供免費下載，且可在Android 4.4或更新的Android作業系統版本中執行。

卡許雅引述印度官方發表的2018年度教育現狀報告（Annual Status of Education Report 2018）指出，在印度農村就讀小學5年級的學生，只有一半可以有自信地閱讀2年級的教科書。

卡許雅指出，缺乏閱讀能力將更深遠地影響教育成效，最終影響兒童的潛力發揮。不易取得優質教材、資源不足的基礎設施，以及課外教學的障礙是印度兒童在學習上經常面對的挑戰。

為解決這些問題，卡許雅說，Google在北方省（UP）約200個村莊試用Bolo，初期結果令人鼓舞，64%使用這個程式的兒童在短短3個月內提升閱讀水準。

卡許雅表示，Google正積極與一些非營利合作夥伴合作，將這款程式推廣至全印度，讓更多人可以受益。Google也正在考慮把這個程式的練習語種擴大到孟加拉語等。