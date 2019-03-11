親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Google推免費App 提升印度兒童閱讀水準

2019-03-11 23:58中央社 記者康世人新德里11日專電

為爭取印度市場，美國科技巨擘Google近日在印度推出免費的Bolo行動裝置應用程式（App），教導印度小朋友學習印地語和英語。

這個名為Bolo（印地語是說話之意）的應用程式有一個動畫角色名為狄雅（Diya），會鼓勵使用這個程式的孩子大聲朗讀故事，且在孩子對某個字不會發音時提供協助。當孩子把故事讀完後，狄雅會給予孩子稱讚和鼓勵。

由於印度網路基礎建設不完善，Google（谷歌）印度產品經理卡許雅（Nitin Kashyap）告訴「印度新聞信託社」（PTI），Google把Bolo設計為可線下執行，登入閱讀近百個印地語或英語故事，讓孩子可以大聲朗讀且改善他們的閱讀技巧。

卡許雅說，Bolo將會在印度的Google Play商店提供免費下載，且可在Android 4.4或更新的Android作業系統版本中執行。

卡許雅引述印度官方發表的2018年度教育現狀報告（Annual Status of Education Report 2018）指出，在印度農村就讀小學5年級的學生，只有一半可以有自信地閱讀2年級的教科書。

卡許雅指出，缺乏閱讀能力將更深遠地影響教育成效，最終影響兒童的潛力發揮。不易取得優質教材、資源不足的基礎設施，以及課外教學的障礙是印度兒童在學習上經常面對的挑戰。

為解決這些問題，卡許雅說，Google在北方省（UP）約200個村莊試用Bolo，初期結果令人鼓舞，64%使用這個程式的兒童在短短3個月內提升閱讀水準。

卡許雅表示，Google正積極與一些非營利合作夥伴合作，將這款程式推廣至全印度，讓更多人可以受益。Google也正在考慮把這個程式的練習語種擴大到孟加拉語等。

印度孟加拉APPGoogle
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

Windows 10全球裝機數量累積超過8億 成為最令人滿意的Windows作業系統

2019-03-10 11:54

非LINE不可 LINE的五大弊病讓現代人更焦慮

2019-03-08 20:32

Google工程師呼籲馬上更新！Chrome爆零日大漏洞

2019-03-07 19:22

抖音國際版全球下載突破10億次

2019-03-06 20:50

條碼一掃立刻日翻中 「暢遊日本」App搞定日旅大小事

2019-03-05 13:39

日本櫻花季旅行最強幫手 一站式暢遊日本App搞定大小事

2019-03-05 10:36

日本旅行最強APP！商品翻譯、真人客服及時救援

2019-03-04 22:42

不怕超速被罰！「神盾測速照相」通知你哪有測速照相

2019-03-04 18:28

LINE MOBILE國際漫遊 搶進美國

2019-03-04 14:35

抖音海外版下載逾10億次 緊追臉書

2019-03-04 12:44

微軟最新黑科技！照張相就能把紙本表格變Excel檔

2019-03-03 16:28

美玉姨秒破解假訊息 聊天機器人對話商機正夯

2019-03-01 19:24

聊天機器人會變聰明嗎？ 一次就看懂

2019-03-01 19:23

陸「31條app」 Google下載次數僅500+

2019-03-01 14:31

用臉書帳號登入App 恐曝3大風險

2019-03-01 12:36

「請你住手！」遇色狼不敢講 日警視廳App幫妳喊聲

2019-03-01 11:57

Google兩款App造福聽障 台灣工程師扮推手

2019-03-01 11:40

換機前必做這3件事！不再怕LINE帳號好友群組全消失

2019-02-28 16:45

蘋果讓開發者可透過額外折扣、限時優惠吸引用戶重新加入訂閱服務

2019-02-27 14:58

Google變更Android One標誌設計 採更簡化視覺、凸顯「One」定位

2019-02-27 14:20

LINE換機流程更新了！以後不用苦找備份檔

2019-02-25 16:17

網傳微信兩大新功能 釣出一堆心虛網友反對

2019-02-24 20:24

iPhone用戶小心！你買房預算跟經期 App傳給臉書了

2019-02-24 18:54

Google Maps加入標示回收未使用處方藥地點功能 避免管制藥物濫用情況

2019-02-23 14:42

蘋果將以「Marzipan」計畫使相同app可同時對應iOS、macOS平台使用

2019-02-22 15:27

iOS 12.1.4更新災情 用不到這功能別升級

2019-02-19 19:45

LINE電腦版才有的隱藏版功能 避免錯頻或字打太快

2019-02-19 16:32

機車導航iOS終於也能用了 記得開這2設定避免導錯路

2019-02-18 17:22

擴展教育市場或企業應用 Google計畫在Chrome OS加入虛擬桌面功能

2019-02-17 15:50

除了Facebook、Google 還有更多app濫用蘋果企業開發者證書資格

2019-02-15 09:59

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

2019-02-14 22:03

影／沙國這款APP能防女性逃出國 蘋果谷歌被批幫兇

2019-02-13 16:28

Google Maps地圖測試AR導航 跟著箭頭走就沒錯

2019-02-12 21:07

通勤追劇不怕網路不給力！Netflix智慧下載iOS也能用了

2019-02-12 17:08

蘋果針對曾經使用Apple Music用戶提供額外免費3個月試用資格

2019-02-12 10:11

如果你拿的是這支iPhone 將無緣iOS 13新介面

2019-02-11 20:47

微軟確認年度開發者大會Build 2019時程 再次強碰Google

2019-02-09 07:28

過年拍照愛用美肌相機嗎？小心它推送這些東西給你

2019-02-08 16:04

Chrome可能加入Never Slow功能 限制下載內容大小加快瀏覽速度

2019-02-07 18:29
看更多

熱門文章

蘋果二代拆解機器人 每小時回收200支iPhone

2019-03-11 18:30

網友搶先拆解Nokia 9 PureView 一窺五鏡頭秘密

2019-03-11 17:04

Google打造自有遊戲控制器 可能搭配與Ubisoft合作的串流遊戲服務推出

2019-03-11 08:55

微軟將以「Santorini」打造全新Windows 10筆電使用體驗 可能取消「Andromeda」在內版本

2019-03-11 08:56

Tesla官方確認新車款Model Y將於台灣時間3月15日中午12點揭曉

2019-03-11 08:54

Valve證實裁撤部分VR項目研發人員，但強調不影響未來發展

2019-03-11 09:03

MacBook打字就能偵測健康？Apple新專利流出

2019-03-11 20:46

Google針對Google Home Hub在內裝置釋出接續對話、語句翻譯等功能

2019-03-11 08:57

消息指稱蘋果擴增實境裝置將搭配iOS裝置使用 最快今年第四季量產

2019-03-11 09:02

台灣大聯手思科推雲端總機 上市前早鳥優惠3個月搶客

2019-03-11 15:17

高通要求蘋果支付3100萬美元侵權賠償金額

2019-03-11 08:59

更多第三方品牌手機將會加入Android Q預覽版本測試陣容

2019-03-11 08:54

Google推免費App 提升印度兒童閱讀水準

2019-03-11 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top