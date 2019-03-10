上班族活該24小時加班？ LINE五大「功與過」你看完會哭

2019-03-10 14:14 聯合新聞網 網路溫度計



截至2018年底，台灣有高達2100萬人在使用LINE，終究這通訊軟體會帶給我們生活什麼好壞處？

科技來自一體兩面的人性！

你我都知道，通訊軟體日漸發達，截至2018年12月底，台灣2300萬人中已有高達2100萬人活躍的在使用LINE，顯見其各項功能，包括「收回」、「回覆」、「貼圖」、「通話」、「記事本」、「相簿」、「投票」和「設為公告」等，都充分滲透於民眾生活中。

不過科技終究來自於人性，許多便利往往是一體兩面、好壞參半。究竟LINE掀起的狂熱會帶給台灣人什麼樣的好處與壞處呢？現就在讓我們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，看看咱們過度依賴科技後的悲情下場，以及讓祖先望塵莫及、羨慕不已的進步吧！

比已讀不回、不讀不回更慘！LINE五大壞處叫人賠上人生

5.已讀不回、不讀不回都使人焦慮症大作

隨著台灣使用LINE的人越來越多，「已讀」後究竟要不要回，可說成了21世紀最難解的題目之一，因為有人認為已讀就表示看過，無須再回；但也有人覺得，單憑已讀也不能確定對方是否接收到訊息，所以兩派人馬的爭論始終沒有一個完美解答。

但無論如何，被已讀不回或不讀不回確實令許多人焦慮症大作，而且根據知識型YouTuber啾啾鞋指出，該現象與人類自尊心造成的「社會尺標理論」有很大關係，而LINE正是運用這種「社交壓力」來進行操作，讓用戶進而產生依賴的，所以不瞞你說…咱們都「中計」啦！

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4.通知一直響叫人分心

雖然現代人用LINE聯絡事情很方便，但手機不離身的下場，就是你偶爾想度假擺脫城市喧囂，或專心做一件事時，都會因為數不完的LINE群組通知和官方推播而分心。

儘管看到這你會笑咱們是土包子，不知道LINE有關通知的功能，但有件事你恐怕更搞不清楚，那就是人在江湖，身不由己R！

因為，假使家人朋友好巧不巧有急事找你怎麼辦？如果沒回老闆訊息被列黑名單怎麼辦？漏知國家大事與社會脫節又該怎麼辦？這一切都叫人寧可資訊爆炸，也不敢停止接收訊息啊！

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3. 紅色通知天天冒，害人罹患看了就想點強迫症

你也有「這種病」嗎？見手機裡的LINE APP上，出現「未讀」紅色泡泡通知，就會忍不住手癢，想一鍵把它們通通消除？如果有...那很抱歉，你很可能已經罹患「強迫症」啦！

還好LINE 9.1.0版本中已經有「全部已讀」的功能，用戶現在只要在聊天列表左上角點擊「編輯」，並透過打勾方式選取想要「已讀」的聊天室視窗，接著再按右上角的已讀鍵，就能徹底擺脫令人渾身不對勁的紅色泡泡囉！

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對話紀錄鐵證如山！LINE五大好處讓渣男婊女臭一輩子

5. 對話紀錄是保護自己的最佳鐵證

你是爆系社友嗎？如果是，那肯定對這一點感觸良多，因為這時代講求有圖有真相，所以近年不少人將臉書《爆料公社》當成「申訴管道」，把所有不公不義的事或生活遭遇的委屈通通PO在上頭，以一吐為快。

其中，LINE對話紀錄截圖正是最強而有力的自衛武器，一但它被公諸於世，渣男婊妹就會像現行犯一一遭「公審」，而且就算他刻意刪除某段話也沒用，只要對方也拿出同樣的白紙黑字鐵證，那張扯謊的臉立馬就會被其他網友打腫，名聲臭一輩子！

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4.拉近長輩跟子女關係的大功臣

為了不讓年輕人專美於前，同時消弭世代隔閡，老一輩的人近幾年也紛紛加入用LINE的行列。雖然他們的做法有點另類，選擇瘋傳一大堆違和感十足，還要你「認同請分享」的長輩圖，但不得不說，這些問候圖文的氾濫，確實拉近了父母與子女的關係！

而且只要晚輩們細心品嚐就會發現，父母其實醉翁之意不在酒，長輩圖只是一個因為「想你」而滑動手指的溫暖動作。所以還等什麼？出外打拚的年輕人下回再看到長輩圖時，別忘了馬上用LINE打電話回家，讓爸媽聽聽你的聲音哦！

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3.貼圖爆可愛還能省去打字時間

說到LINE，很多人第一個聯想到的就是貼圖，因為無論是獨具個人風格的原創貼圖，還是粉絲成群的官方貼圖，每款都可愛到讓人想收集成冊，增添與朋友對話的活潑感。

由此可見，各式各樣的貼圖不僅能表現出購買者的性格色彩，其到位又惡趣的內容，還能幫你省下打字的麻煩，讓天生就是句點王的人，從此不用怕聊天冷場或詞窮了！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月02日至2019年03月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『LINE帶來的好壞處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」