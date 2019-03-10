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Windows 10全球裝機數量累積超過8億 成為最令人滿意的Windows作業系統

2019-03-10 11:54楊又肇

微軟Windows暨裝置事業群副總裁Yusuf Mehdi稍早透過個人Twitter表示，目前全球Windows 10的裝機量已經累積達8億，同時Windows 10也成為微軟有史以來獲得最高顧客滿意度的Windows作業系統

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去年7月底時，微軟表示全球安裝使用Windows 10的裝置數量累積達7億台，此次宣布累積超過8億台的消息，代表在半年多的時間內累積超過1億台安裝數量。

雖然無法實現2015年在Build開發者大會上宣布，將在未來3年內 (指在2018年內)達成超過10億台的Windows 10裝機數量目標，但以目前Windows 10全球累積安裝數量規模來看，其實也已經達成許多作業系統難以超越數量，同時也獲得極高的客戶使用滿意度表現。

由於採用貼近過往Windows 7之前的操作介面，加上後來改為每半年提供重點更新，並且隨時針對漏洞等情況提供修正，而本身也與許多軟體、硬體相容，使得Windows 10成為許多人使用的作業系統，同時也成為最多人用來執行遊戲內容的平台環境。

以目前微軟在Windows作業系統的發展模式，已經脫離過往銷售套裝軟體的情況，而是改以「軟體即服務 (SaaS,Software as a Service)」形式運作，讓使用者能持續透過更新升級作業系統，同時也不再採各版本更新形式提供使用，僅保留Windows 10統一名稱。

而在接下來的發展中，微軟依然計畫讓更多裝置均可使用Windows 10，除了與Qualcomm合作讓Windows 10能原生在Arm架構硬體裝置使用，更可能推出更多Surface系列裝置，藉此擴展Windows 10應用範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WindowsWindows 10作業系統微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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