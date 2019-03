Windows 10全球裝機數量累積超過8億 成為最令人滿意的Windows作業系統

微軟Windows暨裝置事業群副總裁Yusuf Mehdi稍早透過個人Twitter表示,目前全球Windows 10的裝機量已經累積達8億,同時Windows 10也成為微軟有史以來獲得最高顧客滿意度的Windows作業系統。

去年7月底時,微軟表示全球安裝使用Windows 10的裝置數量累積達7億台,此次宣布累積超過8億台的消息,代表在半年多的時間內累積超過1億台安裝數量。

雖然無法實現2015年在Build開發者大會上宣布,將在未來3年內 (指在2018年內)達成超過10億台的Windows 10裝機數量目標,但以目前Windows 10全球累積安裝數量規模來看,其實也已經達成許多作業系統難以超越數量,同時也獲得極高的客戶使用滿意度表現。

由於採用貼近過往Windows 7之前的操作介面,加上後來改為每半年提供重點更新,並且隨時針對漏洞等情況提供修正,而本身也與許多軟體、硬體相容,使得Windows 10成為許多人使用的作業系統,同時也成為最多人用來執行遊戲內容的平台環境。

以目前微軟在Windows作業系統的發展模式,已經脫離過往銷售套裝軟體的情況,而是改以「軟體即服務 (SaaS,Software as a Service)」形式運作,讓使用者能持續透過更新升級作業系統,同時也不再採各版本更新形式提供使用,僅保留Windows 10統一名稱。

而在接下來的發展中,微軟依然計畫讓更多裝置均可使用Windows 10,除了與Qualcomm合作讓Windows 10能原生在Arm架構硬體裝置使用,更可能推出更多Surface系列裝置,藉此擴展Windows 10應用範圍。

Thank you to all our customers and partners for helping us achieve 800 million #Windows10 devices and the highest customer satisfaction in the history of Windows. https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/je9kvBvYhj