親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

非LINE不可 LINE的五大弊病讓現代人更焦慮

2019-03-08 20:32聯合新聞網 綜合報導

網路溫度計用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，提出5個因素容易讓使用者更焦...
網路溫度計用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，提出5個因素容易讓使用者更焦慮。 圖／美聯社
分享

現代人生活越來越離不開手機，社群與通訊軟體的發達與便利，也讓生活步調越來越快，凡事都講求快速與效率。在2018年底統計顯示，台灣2300萬人當中就有2100萬人都活躍的在使用LINE。由於LINE提供了免費通話、簡訊的基礎功能，再加上貼圖、投票、回覆等特殊使用技巧，大大提升在通訊時的趣味性，卻也因此讓人們不知不覺中，陷入高度緊張、限時的情緒裡。網路溫度計用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，提出5項使用LINE的「負面」影響：

1、未收到回覆時容易焦慮

由於LINE可以查看對方有無看過訊息，若是對方「已讀」會顯示在訊息旁，不管是已讀別人的一方，抑或是被已讀的一方，都會因為考慮要不要回傳訊息而感到困擾。如今這個問題也隨著使用習慣被升級，現在不光是被已讀會讓人苦惱為什麼沒有收到回覆，就連被「不讀」也讓人陷入「問什麼我被不讀不回」的困擾。

2、離不開手機控制

雖然使用LINE與朋友或是與工作同事聯絡十分快速，可以無時差聊天，但也因此容易形成「不能不看手機」。當休假日出遊、看場電影、喝杯咖啡時，手機的通知若還是響個不停，容易讓人分心、害怕，若是突然有急事怎麼辦？最終寧可資訊爆炸，也不敢停止接收訊息。

3、強迫症

有些人看到手機裡的APP若是有紅色通知，就會忍不住手癢，想把它消除，不想要有「未讀」通知，但總會因為數不完的群組通知和官方推播，而必須每天、每小時重複「點、點、點」的動作，累都累死了。

4、情侶吵架吵不完

由於LINE只需要利用網路就能傳遞消息，因此雖能因密切聯絡讓感情升溫，但當男女朋友起爭執時，便會一發不可收拾，別說是傳訊息傳到手軟，說不定還能因此吵一個晚上呢！

5、上班族24小時隨時待命

如果在下班時候接收到老闆的LINE通知，上班族是要讀還是不讀呢？過去勞動部就曾根據LINE延伸的職場權益問題解釋，老闆或主管在下班時間以後指派工作，可視指揮監督狀況及工作內容而定，如果是勞工無權拒絕或是收到後就要及時處理的話就算加班，若是非緊急狀況「勞工可以已讀不回」，但有多少人敢真的申請加班與視而不見的呢？LINE因此使得職場文化變得更加高壓緊繃。

LINE
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

Google工程師呼籲馬上更新！Chrome爆零日大漏洞

2019-03-07 19:22

抖音國際版全球下載突破10億次

2019-03-06 20:50

條碼一掃立刻日翻中 「暢遊日本」App搞定日旅大小事

2019-03-05 13:39

日本櫻花季旅行最強幫手 一站式暢遊日本App搞定大小事

2019-03-05 10:36

日本旅行最強APP！商品翻譯、真人客服及時救援

2019-03-04 22:42

不怕超速被罰！「神盾測速照相」通知你哪有測速照相

2019-03-04 18:28

LINE MOBILE國際漫遊 搶進美國

2019-03-04 14:35

抖音海外版下載逾10億次 緊追臉書

2019-03-04 12:44

微軟最新黑科技！照張相就能把紙本表格變Excel檔

2019-03-03 16:28

美玉姨秒破解假訊息 聊天機器人對話商機正夯

2019-03-01 19:24

聊天機器人會變聰明嗎？ 一次就看懂

2019-03-01 19:23

陸「31條app」 Google下載次數僅500+

2019-03-01 14:31

用臉書帳號登入App 恐曝3大風險

2019-03-01 12:36

「請你住手！」遇色狼不敢講 日警視廳App幫妳喊聲

2019-03-01 11:57

Google兩款App造福聽障 台灣工程師扮推手

2019-03-01 11:40

換機前必做這3件事！不再怕LINE帳號好友群組全消失

2019-02-28 16:45

蘋果讓開發者可透過額外折扣、限時優惠吸引用戶重新加入訂閱服務

2019-02-27 14:58

Google變更Android One標誌設計 採更簡化視覺、凸顯「One」定位

2019-02-27 14:20

LINE換機流程更新了！以後不用苦找備份檔

2019-02-25 16:17

網傳微信兩大新功能 釣出一堆心虛網友反對

2019-02-24 20:24

iPhone用戶小心！你買房預算跟經期 App傳給臉書了

2019-02-24 18:54

Google Maps加入標示回收未使用處方藥地點功能 避免管制藥物濫用情況

2019-02-23 14:42

蘋果將以「Marzipan」計畫使相同app可同時對應iOS、macOS平台使用

2019-02-22 15:27

iOS 12.1.4更新災情 用不到這功能別升級

2019-02-19 19:45

LINE電腦版才有的隱藏版功能 避免錯頻或字打太快

2019-02-19 16:32

機車導航iOS終於也能用了 記得開這2設定避免導錯路

2019-02-18 17:22

擴展教育市場或企業應用 Google計畫在Chrome OS加入虛擬桌面功能

2019-02-17 15:50

除了Facebook、Google 還有更多app濫用蘋果企業開發者證書資格

2019-02-15 09:59

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

2019-02-14 22:03

影／沙國這款APP能防女性逃出國 蘋果谷歌被批幫兇

2019-02-13 16:28

Google Maps地圖測試AR導航 跟著箭頭走就沒錯

2019-02-12 21:07

通勤追劇不怕網路不給力！Netflix智慧下載iOS也能用了

2019-02-12 17:08

蘋果針對曾經使用Apple Music用戶提供額外免費3個月試用資格

2019-02-12 10:11

如果你拿的是這支iPhone 將無緣iOS 13新介面

2019-02-11 20:47

微軟確認年度開發者大會Build 2019時程 再次強碰Google

2019-02-09 07:28

過年拍照愛用美肌相機嗎？小心它推送這些東西給你

2019-02-08 16:04

Chrome可能加入Never Slow功能 限制下載內容大小加快瀏覽速度

2019-02-07 18:29

Chromium架構設計的瀏覽器很快就能在Arm架構Windows 10環境使用

2019-02-06 19:12

收回訊息功能來了！Facebook Messenger終於更新

2019-02-06 15:03
看更多

熱門文章

AI合成假臉 VS.真人照片 哪一張臉是真的？

2019-03-07 22:57

法國開徵數位稅 全球第一槍

2019-03-08 03:05

高通表示 台灣將在5G發展扮演重要角色

2019-03-08 08:35

沒準備好 韓5G商轉延後

2019-03-08 03:05

臉書政策「髮夾彎」 將強攻私訊服務

2019-03-08 03:05

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

非LINE不可 LINE的五大弊病讓現代人更焦慮

2019-03-08 20:32

祖克柏：未來臉書發展將以保護隱私為主

2019-03-08 08:34

電信拚轉型 中華電前董事長獻3策略

2019-03-08 19:48

富士通主機板更新文件透露更多Intel第9代Core i系列處理器細節

2019-03-08 15:44

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44

Fitbit更新多款智慧手錶、運動手環，鎖定健康、運動應用需求

2019-03-08 15:43

蘋果證實於聖地牙哥成立辦公室 為了自有連網數據晶片做準備？

2019-03-08 15:44

華為正式向美國政府提告 直指嚴重影響品牌名譽

2019-03-08 15:43

市場傳聞計畫收購恩智浦 三星：相關報導並非事實

2019-03-08 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top