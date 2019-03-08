非LINE不可 LINE的五大弊病讓現代人更焦慮

2019-03-08 20:32 聯合新聞網 綜合報導



網路溫度計用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，提出5個因素容易讓使用者更焦慮。 圖／美聯社 分享 facebook

現代人生活越來越離不開手機，社群與通訊軟體的發達與便利，也讓生活步調越來越快，凡事都講求快速與效率。在2018年底統計顯示，台灣2300萬人當中就有2100萬人都活躍的在使用LINE。由於LINE提供了免費通話、簡訊的基礎功能，再加上貼圖、投票、回覆等特殊使用技巧，大大提升在通訊時的趣味性，卻也因此讓人們不知不覺中，陷入高度緊張、限時的情緒裡。網路溫度計用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，提出5項使用LINE的「負面」影響：

1、未收到回覆時容易焦慮

由於LINE可以查看對方有無看過訊息，若是對方「已讀」會顯示在訊息旁，不管是已讀別人的一方，抑或是被已讀的一方，都會因為考慮要不要回傳訊息而感到困擾。如今這個問題也隨著使用習慣被升級，現在不光是被已讀會讓人苦惱為什麼沒有收到回覆，就連被「不讀」也讓人陷入「問什麼我被不讀不回」的困擾。

2、離不開手機控制

雖然使用LINE與朋友或是與工作同事聯絡十分快速，可以無時差聊天，但也因此容易形成「不能不看手機」。當休假日出遊、看場電影、喝杯咖啡時，手機的通知若還是響個不停，容易讓人分心、害怕，若是突然有急事怎麼辦？最終寧可資訊爆炸，也不敢停止接收訊息。

3、強迫症

有些人看到手機裡的APP若是有紅色通知，就會忍不住手癢，想把它消除，不想要有「未讀」通知，但總會因為數不完的群組通知和官方推播，而必須每天、每小時重複「點、點、點」的動作，累都累死了。

4、情侶吵架吵不完

由於LINE只需要利用網路就能傳遞消息，因此雖能因密切聯絡讓感情升溫，但當男女朋友起爭執時，便會一發不可收拾，別說是傳訊息傳到手軟，說不定還能因此吵一個晚上呢！

5、上班族24小時隨時待命

如果在下班時候接收到老闆的LINE通知，上班族是要讀還是不讀呢？過去勞動部就曾根據LINE延伸的職場權益問題解釋，老闆或主管在下班時間以後指派工作，可視指揮監督狀況及工作內容而定，如果是勞工無權拒絕或是收到後就要及時處理的話就算加班，若是非緊急狀況「勞工可以已讀不回」，但有多少人敢真的申請加班與視而不見的呢？LINE因此使得職場文化變得更加高壓緊繃。