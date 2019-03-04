不怕超速被罰！「神盾測速照相」通知你哪有測速照相

但還是要依照限速行使唷！

每到週末很多人就會跟親友一起開車出去玩，但路上往往會有速度限制，倘若不小心超速了，也是一筆額外的支出，很不方便（？）如果不想把辛苦賺的錢💰送給政府，開車時可以用「神盾測速照相」來輔助唷

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神盾測速照相裡面會提供你目前的駕駛時速，詩伊覺得它的時速沒有到100%準確，但也相去不遠啦，可能誤差值在1~3公里內，當你附近有測速照相機時，它會發出警示音告訴你前方有測速照相機、限速多少公里，但我覺得最體貼的還是它可以在背景運作，所以你還是可以開著你的Google Maps導航喔！

裡面也可以自行設定各項音量、介面等等，神盾測速照相機還把各種不同的測速照相分類，比方說遇到固定式測速照相機，可以選擇一種提示方式、移動式又是另一種等等

詩伊在寫這App時，同時有開車內內建超速偵測的導航、Ｗaze跟Google Maps，發現Waze的超速偵測提示數量較少、車內的導航可能沒更新就會有漏網之魚、Google Maps沒有測速通知，神盾測速照相雖然也不是每個都有通知，但也可以當作輔助，以防萬一😊（但大家還是要依照道路限速行駛唷～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》