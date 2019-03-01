用臉書帳號登入App 恐曝3大風險

2019-03-01 12:36 中央社 台北1日電



許多網站和應用程式常會設置與臉書（Facebook）帳號連結的功能，讓使用者能快速登入。資安業者認為，這種登入方式可能帶來3大風險，包括個資被第三方應用程式取得、個資用途不明、遭駭客入侵。

網路資安解決方案廠商趨勢科技在官方部落格發文指出，使用臉書帳號登入應用程式的方式，為使用者帶來許多便利性，無形中卻也產生隱私安全的問題，可能面臨3大風險。

第一，臉書中透露大量的個人資訊，包括姓名、身分、關係狀態、工作經歷、動態時報貼文等都是公開，第三方應用程式可以從中蒐集使用者的完整資料。

第二，使用臉書帳號登入第三方應用程式，沒辦法確保第三方應用程式取得哪些資訊，以及作為何種用途。

第三，使用臉書帳號登入第三方應用程式，一旦被駭客入侵，在臉書和第三方應用程式的所有個資都會同時被竊取。

趨勢科技也提出移除臉書與應用程式間連結的方法。首先，點選臉書右上角的下拉三角形圖示，點選「設定」選項進入頁面。接著點選左側功能列表中的「應用程式和網站」，會顯示用戶所授權過使用臉書帳號登入的應用程式和網站清單。再點選要處理的應用程式或網站下方的「檢視並編輯」，可以查看此App能取得哪些資料。接著點選右側藍色選項，將不願意分享的資料逐一關閉。