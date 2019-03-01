Google兩款App造福聽障 台灣工程師扮推手

2019-03-01 11:40 中央社 台北1日電



Google。美聯社 分享 facebook Google在官網介紹2款專為聽障人士設計的全新Android應用程式，包括由美國和台灣等地的Google工程師一起研發、能為交談內容建立即時字幕的「即時轉錄」，以及能讓音訊更清晰可辨的「聲音擴大器」App。

Android協助工具產品經理凱姆勒（Brian Kemler）在Google官網發文表示，根據世界衛生組織估計，在2055年，全球聽障人數將高達9億人。Google相信科技能夠協助降低人們在生活中遇到的阻礙，讓全人類能享受更輕鬆舒適的生活環境。

凱姆勒指出，Google研究科學家卡涅夫斯基（Dimitri Kanevsky）過去30年來一直致力於語音辨識和通訊科技的研發工作。卡涅夫斯基年幼時期便失去聽力，這些年來他在無障礙科技領域做出很大的貢獻和努力，重要成就之一是CART 服務，其運作方式是由字幕製作者以虛擬參與者的形式加入會議，將會議中的語音對話內容轉錄為文字，並呈現在電腦螢幕上。

凱姆勒表示，Google曾經思考是否能利用以雲端服務為基礎的自動化語音辨識系統，在螢幕上顯示對話的文字內容。

Google在這樣的構想之下打造了一個模型，並邀請包含美國山景市（Mountain View）總部、台灣辦公室等地的Google工程師一起研發這個新產品，這就是「即時轉錄」的由來。

這款應用程式只需透過手機上的麥克風，就能將生活中的對話內容即時轉變成字幕。

「即時轉錄」目前支援包括繁體中文等超過70種語言和方言，並提供雙向對話的功能，無法說話或不想說話的使用者可透過回覆用鍵盤輸入對話內容。系統也會連結外部麥克風來提升轉錄功能的精準度。

Google將在Play商店以測試版的形式逐漸開放全球使用者下載試用「即時轉錄」，同時在Pixel 3裝置上預先安裝這個應用程式。

凱姆勒指出，另一個可協助聽障人士的Android應用程式是「聲音擴大器」App，能讓音訊內容更加清晰可辨。使用者可以在Android智慧型手機上使用「聲音擴大器」，並透過有線耳機過濾、增強並放大所處環境中的聲音。

凱姆勒說明，「聲音擴大器」會提高較安靜的音訊音量，同時不會過度強化較大聲的音訊。使用者可以自訂音效強化設定，並透過簡單的滑桿與切換鈕，開啟並調整降噪功能設定，將吵雜的背景雜音降到最低。

「聲音擴大器」已在Play商店上架，並支援Android 9 Pie以上版本的手機，同時會預先安裝在Pixel 3裝置上。