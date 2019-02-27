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蘋果讓開發者可透過額外折扣、限時優惠吸引用戶重新加入訂閱服務

2019-02-27 14:58楊又肇

蘋果稍早向開發者提供可在app內提供訂閱優惠設定選項，讓開發者能針對包含iOSmacOS與tvOS平台上的訂閱式app，以額外優惠吸引用戶再次訂閱使用。

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如同先前蘋果曾以額外三個月免費試聽為誘因，吸引過去曾經加入試用，卻未繼續付費使用，或是曾經付費訂閱，但後來不再使用Apple Music的用戶重新加入訂閱，蘋果稍早也開放第三方app開發者使用相同模式，讓訂閱式app服務內容可以透過額外優惠吸引用戶再次訂閱。

依照蘋果說明原則，開發者、服務供應商可以針對現有用戶，或是曾經下載使用的人提供限時折扣等優惠，藉此讓更多訂閱式服務可以持續吸引用戶加入使用。

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另外，蘋果也允許開發者加入一次購買更長使用時間即可享有更高費用折扣優惠，例如單月服務使用費用為9.99美元的話，開發者可以額外提供一次購買三個月服務，即可以每月約1.99美元優惠價格吸引用戶訂閱購買。

目前蘋果計畫在服務項目吸引更多用戶，藉此增加iTunes在內服務獲利機會，並且透過服務類內容增加獲利，藉此擺脫過往重度仰賴硬體銷售獲利模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果AppleiTunesmacOSiOS

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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