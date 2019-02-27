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Google變更Android One標誌設計 採更簡化視覺、凸顯「One」定位

2019-02-27 14:20楊又肇

從日前HMD Global揭曉的Nokia系列新機中，其實可以發現Google悄悄變更Android One品牌標誌設計，改為更精簡的白底+綠底，以及綠色Android字樣與白色One字樣的搭配，藉此讓使用者更容易辨識印製在不同色彩設計的Android One標誌。

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在過去的標誌設計裡，Gooogle採用在Android One字樣底下搭配藍紅黃綠色塊線條，但在部分顏色鮮豔的手機產品中可能造成顏色無法正常顯示，因此重新調整Android One品牌標誌設計，同時也刻意將Android與One字樣以色塊區隔，藉此凸顯Android One產品定位。

就目前的Android One型式設計，其實與過往定位100美元價格區間的產品設計不同，目前Google已將Android One取代過往與各品牌合作的Nexus系列產品定位，而原本的Android One產品定位則改以Android Go取代，價格帶同樣設定在100美元以下。

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現行的Android One產品則設定在搭載原生Android作業系統，但在相機等特色功能部分則允許合作廠商進行一定程度的客製化，例如當時配合全新Android One計畫推出的小米A1，便強調在原生Android作業系統加入支援雙鏡頭拍攝功能的設計，而HTC後續推出的U11 Life則是將邊框擠握操作功能Edge Sense加入Android One作業系統內。

目前包含HMD Global、LG、Motorola、小米在內品牌均與Google合作打造Android One型式手機，並且強調可在產品推出的兩年內持續獲得Google升級保證，但先前Google卻在Android One官網中移除此類敘述，似乎希望避免造成不必要的認知困擾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AndroidGoogle

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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