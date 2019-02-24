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網傳微信兩大新功能 釣出一堆心虛網友反對

2019-02-24 20:24莊翔婷

當你瀏覽朋友的發文或是被瀏覽時，會希望對方知道自己曾經到訪過、或是某人來仔細的看過自己發文嗎？最近在中國網上就傳出微信將推出這項新功能，搞得網友們人心惶惶。

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最近在中國的網路上瘋傳一個消息：微信即將推出新功能了，據新浪新聞消息，這個受到各方網友討論的內容，傳出微信7.0.X版本可以看朋友圈的訪客紀錄，而且還能看到對方停留多久時間，消息一出引起相當大的討論，相當多人認為是一件非常隱私的事，反對的聲音非常強烈，幸好查證過後目前並沒有新增這兩項功能。

在台灣也有不少民眾使用微信當聯絡工具，而在中國幾乎是主要的通訊軟體，持反對意見的網友們表示「原本就不怎麼發朋友圈，如果增加這兩個功能以後不僅不發，也不看了」、「天天去別人朋友圈看八卦，有天可能要被打」，甚至有名網友說「有訪問紀錄的話，再也不能偷偷喜歡一個人」。但是有一位想法比較正面的網友認為，這樣就能注意到那些真正關心自己的人，他認為「其實就算有訪客紀錄又怎麼樣呢？我們往往阻擋了真正關心你的人」。

其實不只微信，台灣人最愛用的Line也存在這個問題，「已讀」這個問題也是困擾不少人，對於顯示「已讀」但「不回應」的狀態總是令人感到尷尬，還因此傳出一些對應方法，相信微信未來如果有這兩項功能，也會衍生出新的軟體來應對。

微信APP

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。
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