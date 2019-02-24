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iPhone用戶小心！你買房預算跟經期 App傳給臉書了

2019-02-24 18:54INSIDE

華爾街日報針對iOS上70個最受歡迎的應用程式進行研究，發現11個app向Fac...
華爾街日報針對iOS上70個最受歡迎的應用程式進行研究，發現11個app向Facebook發送使用者個資的數據。歐新社資料照
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所有的智慧型手機使用者往往都會將自己最私密、最隱私的資訊利用手機app存檔或是作為條件來搜尋想要的結果。但手機用戶現在可能要擔心一件事情是：自己的私密資訊，如你的體脂肪、月經週期、懷孕狀態、甚至是買房子的預算，都有可能已經傳送到Facebook作為一系列的數據分析了。

華爾街日報報導，他們針對iOS上70個最受歡迎的應用程式進行研究，居然發現有11個app向Facebook發送使用者個資的數據。而這些應用程式開發商之所以分享數據是因為他們能夠利用Facebook的分析工具來了解自己應用程式的使用者各種喜好；並且透過廣告或促銷來吸引並定位這些使用者。

根據報導，其中不乏使用者用戶超過台灣總人數的app也在名單之內。聲稱擁有2,500萬活躍用戶的經期追蹤程式Flo Period＆Ovulation Tracker則透過聲明表示，他們使用Facebook的分析工具「僅用於內部分析：目的在研究使用者行為，並為用戶提供最佳體驗並開發產品」，是所有應用程式開發人員的常見做法。

紐約州州長安德魯庫莫（Andrew Cuomo）在回應時表示「這種做法，在某些情況下顯然違反了Facebook自己的商業條款，是對隱私的極端濫用」，且已指示政府機構調查這類「侵犯消費者隱私」案子，並要求聯邦當局協助終止這種做法。

其實目前並沒有直接證據證明Facebook正在收集這些敏感數據，但是剛剛上述的11個有嫌疑的app都使用了一種由Facebook團隊製作開發的軟體開發工具包，例如Facebook的SDK就是使用這類型最廣泛的工具包之一。

Facebook則透過聲明表示「對於這些特定的應用程式，我們會聯繫他們，並告知共享的數據可能會被用戶視為敏感數據，因此他們應該停止發送。如果他們拒絕遵守，我們可能會採取進一步行動。」

但很顯然這種說法並無法讓所有人買單。參議員朗.懷登（Ron Wyden）表示「我厭倦了聽到Facebook反覆地為了侵犯使用者隱私而找藉口，」懷登說。 「華爾街日報今天的報導是關於Facebook持續承諾沒有做到的事情中最讓人擔心的一份。聯邦貿易委員會應該將這份最新報告添加到他們正在調查Facebook的一長串清單裡面。」

華爾街iOSAPPFacebook個資

INSIDE

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