Google Maps加入標示回收未使用處方藥地點功能 避免管制藥物濫用情況

為了避免藥物遭人濫用情況發生，Google不久前在美國地區與美國緝毒局合作，於國家處方藥回收日推出藉由Google Maps API打造的位置指示工具，讓民眾可以將未用完或未使用的處方藥集中在特定位置，方便相關單位將此類處方藥回收，避免隨意拋棄後遭他人濫用。

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由於不少處方藥屬於管制藥品，例如部分精神疾病用藥、或是涉及麻醉用途的止痛藥品，一般而言在醫師開立處方的使用劑量，並不至於會產生成癮現象，但若未依照指示用藥，則可能會因為過量導致成癮，因此美國地區醫院、藥局其實都盡量避免此類藥物噪人濫用，但多少難以杜絕民眾將未用完，或是未使用的處方藥隨意棄置，導致他人撿走後發生藥物濫用情形。

因此，Google不久前與美國緝毒局合作，藉由Google Maps API打造位置指示工具，讓民眾可方便透過Google Maps搜尋藥品集中棄置地點，方便相關單位回收使類處方藥或管制藥品。之所以會打造此項工具，其實也是因為發現許多人透過Google Search搜尋如何處理未使用的處方藥，因此讓Google決定透過旗下服務協助此類問題。

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根據美國緝毒局與在地單位合作之下，透過此項Google Maps工具在去年就累積超過185萬磅的未使用處方藥。

而就美國衛生及公共服務部說明，美國境內平均每天約有超過130人以上人數死於藥物濫用，其中有不少因素在於必須列為管制的處方藥遭人濫用，其中更有超過53%比例的藥物濫用，其實就發生在從家人或朋友手中取得處方藥，進而發生藥物濫用情況。

目前此項工具僅先在美國境內推出，而依照Google的立場自然也願意與更多政府機構、非營利單位合作，或許未來將會把此項工具提供美國以外地區使用，藉此杜絕藥物濫用情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》