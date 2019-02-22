蘋果將以「Marzipan」計畫使相同app可同時對應iOS、macOS平台使用

相關消息指出，蘋果預計藉由代號「Marzipan (杏仁膏)」的計畫，讓開發者能同時針對iPhone、iPad與Mac裝置打造應用內容，同時可透過單次開發流程即可讓應用程式在不同平台上運作，藉此提高內容開發效率，並且降低開發成本。

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在去年的WWDC 2018期間，蘋果其實就曾預覽未來應用內容設計架構，其中將透過AppKit與UIKit互通，讓iOS平台app可以更快移植到Mac裝置上使用，而這樣的設計最快將會在今年內提供開發者使用。

而就彭博新聞記者Mark Gurman表示，蘋果預計最快將在2021年前讓所有開發者能更容易透過單次設計，即可同時打造對應iPhone、iPad與Mac裝置使用的app內容，藉此縮減開發者在不同蘋果裝置間打造應用服務內容的難度與成本。

不過，即便蘋果持續縮減iOS、macOS平台間連動限制，但蘋果方面始終否認未來將會讓iOS、macOS平台合併，依然維持兩者獨立運作，但維持緊密互動的使用模式。而為了讓iOS、macOS能有更深互動，同時可以產生更大效益，蘋果才會考慮讓不同平台app可以相容使用，藉由跨平台使用模式增加作業系統內容可用的豐富度。

比方說，過去macOS經常被批評不像Windows作業系統累積眾多遊戲內容，因此未來若藉由「Marzipan」計畫，或許就能藉由iOS平台上的遊戲內容，扭轉過往macOS給人遊戲內容不多的印象，甚至可以讓使用者藉由鍵盤、滑鼠產生截然不同的使用體驗。

類似的應用，其實先前也曾發生在Google旗下Chrome OS，透過整合Google Play Store服務，讓Chorme OS也能使用Android平台app，進而降低過往Chrome OS應用內容不多的問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》