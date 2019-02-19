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LINE電腦版才有的隱藏版功能 避免錯頻或字打太快

2019-02-19 16:32電獺少女

快學起來，以後用電腦傳LINE訊息可以更加安心啦！

獺友們應該都知道之前LINE官方已經推出的「訊息回收」功能，讓使用者可以巧妙地拯救突發的各種聊天狀況。但今天宇恩則是要教大家一個電腦版LINE才有的隱藏版傳訊息小技巧，只要一個按鈕，就不用再擔心會因為打字打太快、或是錯頻而鬧笑話囉！雖然說這功能不是說特別新，但不見得大家都知道，所以趕快學起來吧！

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首先打開電腦版的LINE，在左下角會看到有幾個功能鍵，只要點開「...」並找到「設定」

接著就可以在左側找到「聊天」的選項，點進去有一個「傳訊方法」，一般來說系統都會預設讓用戶在按下Enter鍵後就直接發送，因此才會常常出現話打到一半就不小心送出、或是傳了才發現傳錯人等等的狀況😂所以在這邊就建議獺友們可以自己手動重新設定啦！

宇恩用手上的蘋果電腦來做示範，可以看到有另一個改為「Command+Enter」才能發送訊息的選項 (💡PC版的為Alt+Enter)，設定好後未來Enter鍵就會變成只有斷句和換行的功能，宇恩自己覺得這是一個滿有效不要讓自己在聊天室中出糗的方法啦~很簡單吧~介紹給獺友參考看看嚕！

另外，在LINE的電腦版上其實也有滿多隱藏版的「快捷鍵」，在設定裡頭也可以找到，獺友們也可以記起來讓以後在使用上更加得心應用唷！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE

電獺少女

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