除了Facebook、Google 還有更多app濫用蘋果企業開發者證書資格

先前Facebook與Google因先後被發現違反隱私安全規範，分別遭蘋果撤銷其企業開發者證書，雖然後續與蘋果配合調整，並且重新取回企業開發者證書資格，但TechCrunch網站在進一步調查結果中發現，事實上仍有不少app利用蘋果企業開發者證書資格在App Store上架違反規範的服務內容。

(圖／擷自TechCrunch網站) 分享 facebook

根據TechCrunch網站報導指出，絕大多數利用蘋果企業開發者證書資格打造的app，幾乎聚焦在色情與博奕服務內容，並且能使用原本App Store上架服務內容明文禁止項目，例如直接存取用戶資訊，或是直接進行線上金額交易等。

雖然此類app多半會透過情色內容或直接的金錢交易作為誘因，藉此吸引眾人使用，但背後可能涉及獲取更多用戶資訊，甚至進行惡意行為。

原本蘋果提供企業開發者證書資格，是方便企業內部針對特定使用需求開發使用，例如Facebook或Google便以此打造公司內部訂購餐飲、員工搭乘接駁車輛等服務，同時安裝模式也能允許透過App Store以外管道，藉由side-load方式安裝在裝置上使用。

不過，由於蘋果對於企業開發者證書資格取得方式顯得有些簡單，例如一般人僅需透過填寫線上表格，申請成為開發者身分，並且向蘋果支付299美元的費用，即可獲取資格權限，使得一般人也能輕易成為蘋果平台開發者身分之外，也可能讓不少服務內容出現濫用情況。

而在企業開發者證書資格濫用情況持續發生之下，或許未來蘋果也會進一步針對此情況作調整，代表未來將可能會有更嚴謹規範出現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》