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鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

2019-02-14 22:03中央社 舊金山13日綜合外電報導

第三方應用程式業者劫持蘋果公司（Apple Inc）的技術，在iPhone智慧手...
第三方應用程式業者劫持蘋果公司（Apple Inc）的技術，在iPhone智慧手機上提供破解版的熱門應用程式（App）。 路透
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路透社披露，第三方應用程式業者劫持蘋果公司（Apple Inc）的技術，在iPhone智慧手機上提供破解版的Spotify、憤怒鳥、精靈寶可夢GO、當個創世神等熱門應用程式（App）。

路透社報導，兔兔助手（TutuApp）、PandaHelper、AppValley和TweakBox等第三方應用程式的業者找到方法，利用數位憑證進入蘋果公司的程式，這項程式可讓企業提供商用App給自家員工，毋需透過蘋果嚴格管控的蘋果應用商店（App Store）。

這些第三方應用程式利用所謂的企業開發人員憑證，向消費者提供破解版的熱門App，讓消費者能在沒廣告干擾下播放串流音樂，並規避遊戲的收費與規則，這剝奪了蘋果公司及合法App開發商的收入。

這些提供破解版App的第三方應用程式違反了蘋果公司開發人員規則，這些規定只允許App在App Store上架行銷給大眾。

下載破解版的App違反了幾乎所有主要應用程式的服務條款。

兔兔助手、Panda Helper、AppValley和TweakBox等第三方應用程式業者都沒回應路透社多次尋求置評的請求。

蘋果公司無法追蹤這些憑證的即時發送狀況，或破解版App在智慧手機下載情況，不過，一旦蘋果發現憑證遭濫用，他們可以取消憑證。

蘋果發言人告訴路透社：「我們正持續評估憑證遭到濫用的情況，並準備立即採取行動。」

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