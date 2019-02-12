Google Maps地圖測試AR導航 跟著箭頭走就沒錯

圖片及資料來源：fortune 分享 facebook

Google在2018年Google I/O開發者大會展示 Google Maps的加強版「AR街景導航」， 讓使用者們可以透過AR擴增實境功能從街景辨認自己目前的位置，並跟著地圖的箭頭走。如今這項功能終於登場啦，Google透露這項功能正在測試中，目前只有部分「在地響導」可以體驗到這項功能，但要注意的AR街景導航功能主要是提供給步行者使用，幫助使用者走到目的地，開車的駕駛可能就無法使用這功能了。

Google表示這是「global localization全球在地化」。在Google地圖設定導航路線後，點擊Start AR就會啟動手機相機，將鏡頭對著附近的建築物進行掃描，Google Maps會在幾分鐘內核對附近建築物的街景照片進行精準定位，同時以AR箭頭顯示準確的方向指示。

AR導航功能立意良好，但若是一直看著手機螢幕卻忽略了腳下情形很容易發生危險，因此Google特別為這項功能設計提醒功能，螢幕上提醒使用者當Google Maps地圖顯示正確的路線方向後，建議將手機放下，以便專心走路、注意周圍環境，同時也能節省電力。

只是… AR導航地圖雖然已經在測試中，但是所有使用者們要等到什麼時候才能夠嘗試這新功能，目前Google仍沒有透露。

圖片及資料來源：fortune

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》