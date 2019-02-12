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蘋果針對曾經使用Apple Music用戶提供額外免費3個月試用資格

2019-02-12 10:11楊又肇

為了吸引更多人加入Apple Music服務，蘋果稍早開始向iOS裝置用戶推送宣傳消息，更針對過去曾經使用過Apple Music，但後續取消訂閱的使用者提供額外3個月免費試用資格。

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蘋果稍早開始針對曾經訂閱Apple Music，但後續不再繼續訂閱，或是曾經使用3個月試用服務，卻決定不繼續付費訂閱的使用者推送宣傳消息，透過額外提供3個月免費試用資格，希望更多人可以加入Apple Music。

而在更早之前，蘋果則是透過各類推播消息、影片內容宣傳Apple Music服務，例如推薦使用者在亞馬遜智慧喇叭選用Apple Music，或是宣傳Apple Music聆聽音樂的便利性等。

在近期消息裡，蘋果並未明確公布Apple Music現有訂閱用戶人數，去年對外公布數據則已經超過5000萬人，同時在先後啟用Android版Apple Music，並且開放進駐亞馬遜Echo系列智慧喇叭，未來更計畫進駐Android Auto車載系統，預期Apple Music使用人數將會更進一步成長。

目前服務類項目已經成為蘋果成長幅度最顯著的產品，因此近期也持續推動包含Apple Music在內的內容使用率，藉此吸引更多用戶加入使用，甚至進而可吸引使用者購買更多蘋果產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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