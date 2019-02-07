Chrome瀏覽器可能加入「Never Slow」功能，透過限制下載內容大小加快瀏覽速度

除了在Chrome瀏覽器內加入減少流量傳輸量的壓縮功能，Google似乎準備在Chrome瀏覽器內加入名為「Never Slow」功能，透過限制載入內容大小的方式，讓網頁必要內容載入速度提昇。

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根據Google先前的說法，針對印度等網路資源成本相對較高地區，將會讓Chrome瀏覽器自動優先載入文字類內容，並且讓圖像類等檔案尺寸較大內容稍晚載入，讓使用者能立即看見網頁中主要刊載內容。

不過，瀏覽器會優先載入哪一些內容，其實主要還是看網頁內容如何設計，因此也有可能預先載入耗費流量資源較大的影片內容，但卻不一定是使用者想要瀏覽內容。

或許是基於上述考量，Google才計畫在Chrome瀏覽器內加入「Never Slow」功能選項，讓使用者可以限制下載內容尺寸大小，藉此加快網頁讀取速度，同時也能相對減少流量資源花費成本，並且讓使用者能在有限流量觀看更多內容。

但由於網頁內容類別越來越多，如果僅單純透過限制檔案大小，可能也會造成網頁內容無法正常存取，因此Google除了進行測試限制網頁圖像、描述檔、字體樣式，甚至進一步測試限制CSS等內容，確認是否因此影響網頁內容讀取。

目前還無法確定Google預計何時會將「Never Slow」功能加入正式版Chrome瀏覽器，但預期此項功能將可讓更多新興國家地區使用者獲益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》