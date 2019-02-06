收回訊息功能來了！Facebook Messenger終於更新

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Facebook宣布承諾已久，可以收回訊息的Messenger功能終於在2/5宣布開始陸續推出。不論是在一對一還是群組裡，都可以在10分鐘內回收已傳送訊息。

之前Facebook遭爆料創辦人馬克祖克柏自己送出的訊息竟然可以回收，受外界詢問時，便表明之後會將這項功能開放給所有用戶使用。

以後在Messenger不管是打錯字、錯頻傳錯人，都可以即時收回，而且動作夠快的話對方也許還來不及看到。原本Facebook Messenger提供刪除訊息的功能，只有自己看不到，其他談話對象卻仍看得到，但更新後使用者將可以選擇要只刪除自己這份訊息，還是對所有人都刪除這條訊息。

收到更新的帳號現在只要長按欲刪除的訊息，如果是在10分鐘以內，就會多出一個「對所有人刪除」的選項。但是跟LINE的收回訊息功能一樣，你不能無聲無息地收回Facebook

Messenger訊息，刪除後會留下提醒訊息已刪除的字樣。而如果是違規內容，就算訊息已遭移除，群組內使用者仍可檢舉該條為不當發言。

根據Facebook，從去年底開始就已經有些國家陸續開始更新，接下來全球Android和iOS使用者都會收到這項新功能。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》