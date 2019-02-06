Chromium架構設計的瀏覽器很快就能在Arm架構Windows 10環境使用

從近期消息顯示，Google可能計畫將Chromium架構移植到基於Arm硬體環境運作的Windows 10作業系統，意味未來可直接相容Windows on Snapdragon設計裝置的Chrome瀏覽器即將登場。

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在先前微軟與Google開始合作，協助將Microsoft Edge瀏覽器轉換為Chromium架構設計，使微軟此款瀏覽器能藉由Chromium架構吸引更多使用人數，同時也能直接相容使用Chrome瀏覽器所對應外掛程式。

而既然微軟計畫讓新版Microsoft Edge瀏覽器也能在Windows on Snapdragon設計硬體順利運作，意味同樣以Chromium架構設計的Chrome瀏覽器，甚至包含新版Opera在內一樣藉由Chromium架構設計瀏覽器也能在基於Arm硬體的Windows 10裝置上使用。

從Chromium開發討論內容顯示，目前Google與微軟合作進度已經處於準備將Chromium架構設計帶到Arm硬體環境使用，但具體釋出正式版本的時間則尚未確定，而目前在Arm硬體設計的Windows 10版本內，依然維持使用原本Microsoft Edge瀏覽器，而Chrome瀏覽器也依然僅能以模擬形式使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》