親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

Chromium架構設計的瀏覽器很快就能在Arm架構Windows 10環境使用

2019-02-06 19:12楊又肇

從近期消息顯示，Google可能計畫將Chromium架構移植到基於Arm硬體環境運作的Windows 10作業系統，意味未來可直接相容Windows on Snapdragon設計裝置的Chrome瀏覽器即將登場。

分享

在先前微軟與Google開始合作，協助將Microsoft Edge瀏覽器轉換為Chromium架構設計，使微軟此款瀏覽器能藉由Chromium架構吸引更多使用人數，同時也能直接相容使用Chrome瀏覽器所對應外掛程式。

而既然微軟計畫讓新版Microsoft Edge瀏覽器也能在Windows on Snapdragon設計硬體順利運作，意味同樣以Chromium架構設計的Chrome瀏覽器，甚至包含新版Opera在內一樣藉由Chromium架構設計瀏覽器也能在基於Arm硬體的Windows 10裝置上使用。

從Chromium開發討論內容顯示，目前Google與微軟合作進度已經處於準備將Chromium架構設計帶到Arm硬體環境使用，但具體釋出正式版本的時間則尚未確定，而目前在Arm硬體設計的Windows 10版本內，依然維持使用原本Microsoft Edge瀏覽器，而Chrome瀏覽器也依然僅能以模擬形式使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

收回訊息功能來了！Facebook Messenger終於更新

2019-02-06 15:03

LINE新功能！ 一次把所有訊息變已讀

2019-02-05 18:19

春節上路免煩惱 集合國道即時路況、油價資訊等多功能APP

2019-02-05 22:17

過年必備拍照App懶人包！輕鬆拍應景美照秀一波

2019-02-05 16:07

星資？中資？逆向工程發現Jello是蝦皮母公司Sea寫的

2019-02-04 19:47

Jello App下架了！ 街口網絡向被盜創作者道歉

2019-02-03 18:19

Jello加強官方審核貼圖上傳 設檢舉獎金

2019-02-01 19:36

貼圖遭侵權爭議 LINE創作者：平台信任度很重要

2019-02-01 17:47

谷歌、臉書App從iPhone下架？ 因侵犯隱私遭蘋果撤銷開發資格

2019-02-01 09:00

蘋果要求開發者在app內清楚說明訂閱使用方式 避免誘騙付費行為

2019-01-31 09:16

自己的筆記本格式自己做 免費圖形方格紙產生器

2019-01-30 21:19

華為第二？微信遭澳洲安全專家點名「危險」

2019-01-29 19:04

迎新年！蘋果送上最潮「科技年貨」讓你過年假更應景

2019-01-28 17:11

微軟Office 365服務套件 終於在蘋果Mac App Store上架

2019-01-26 07:40

WhatsApp打擊假消息 限制訊息轉發最多5次

2019-01-24 16:59

Google地圖新增「速限提醒」與「測速照相提醒」功能

2019-01-24 16:56

手機掃高鐵列車 可看AR動態影像

2019-01-24 14:29

Line隱藏功能「字加粗斜體」！ 網友興奮狂試下場超糗

2019-01-23 16:37

打擊假新聞 WhatsApp訊息限轉發5次

2019-01-21 22:34

LINE 9.0.0更新！ 長按單張照片就能存到相簿裡

2019-01-21 17:50

正式放棄Windows 10 Mobile 微軟確認今年12月後將不再更新

2019-01-20 21:49

Google地圖新功能 測速照相、事故地點提醒

2019-01-20 19:05

調查：下載App與觀看串流影音 印度成長居冠

2019-01-18 16:01

Google Play新功能！直接看手機剩餘儲存空間 刪無用程式

2019-01-17 19:17

迎接Material Design！Google文件全系列大翻新

2019-01-16 20:35

過年創意紅包最暖心！玩美相機App攜手7-ELEVEN推自製紅包袋

2019-01-16 18:40

防IoT威脅 趨勢科技推出新軟體TMIS 2.0

2019-01-10 12:49

蘋果仍有好消息 App Store元旦消費創歷史新高

2019-01-04 15:02

經過三年多 Windows 10使用人數終於超越Windows 7

2019-01-04 11:26

Mozilla宣布 將大更新旗下郵件軟體Thunderbird

2019-01-04 11:18

Google Maps新功能「分享行程進度」 監控遲到王位置

2019-01-02 21:21

新版Firefox瀏覽器開始加入分頁廣告內容 Mozilla：增加用戶溝通模式

2019-01-01 12:30

2018台灣人手機遊戲瘋什麼？這幾個好玩程式快下載！

2018-12-31 22:47

車停完就忘了在哪兒？Google Maps新功能儲存停車位置

2018-12-29 17:56

Instagram更新變左右滑動好友貼文 使用者大崩潰

2018-12-28 19:30

iOS 12.1.2更新災情！無法打電話、上網

2018-12-27 22:14

LINE台灣用戶收回訊息 全球排名第2

2018-12-26 22:52

LINE十大熱門功能排行榜出爐！年度冠軍貼圖就是它

2018-12-26 17:38

LINE台灣使用情況回顧 聊天室最多人使用「設為公告」功能

2018-12-26 14:51
看更多

熱門文章

春節上路免煩惱 集合國道即時路況、油價資訊等多功能APP

2019-02-05 22:17

收回訊息功能來了！Facebook Messenger終於更新

2019-02-06 15:03

網路10大用語 跟不上也不用「涼涼」

2019-02-06 00:31

誰封鎖又刪你臉書好友？ 即時跳出提示訊息

2019-02-06 17:53

網路英文縮寫 卡到你了嗎？

2019-02-06 00:31

買美國貨更方便了 Amazon即日起支援繁體中文

2019-02-06 19:01

Chromium架構設計的瀏覽器很快就能在Arm架構Windows 10環境使用

2019-02-06 19:12

微軟預告Xbox Live將進駐任天堂Switch，同時也為雲端串流遊戲做準備

2019-02-06 19:14

Alphabet旗下生命科學公司著手打造可判斷是否摔倒的智慧運動鞋

2019-02-06 19:12

創立15週年，Facebook回顧過往發展歷程與亞太地區投入發展

2019-02-06 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top