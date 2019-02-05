春節上路免煩惱 集合國道即時路況、油價資訊等多功能APP

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農曆春節假到來，今年連續假期自2月2日至10日共計9天，預期有更多遊客規劃在春節假期間出外遊玩。為了避免塞車澆熄連假出門遊玩的興致，在出門前必須先規劃好行車路線，並詳閱由交通部發布的交通資訊(入口高乘載管制、入口匝道封閉、收費措施等)。搭配下方介紹的ezETC app，除了可以透過即時影像了解國道路況與行車速度，還可以計算出行車費用與油價更動，讓春節不再受塞車困擾！

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Google Play下載：[Android下載 ]

一、首次使用

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首次安裝完app後，在資訊面板中可以新增自己的車輛資訊，方便之後查詢通行紀錄與餘額紀錄；並且可以將常用路況及行車大小事開啟。

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開啟所有功能後可以看到在首頁呈現車輛的餘額資訊、常用道路狀況、油價資訊與國道資訊懶人包等資訊！

二、功能介紹

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國道路況

首先介紹的是國道路況的功能，出門旅遊最重要的就是事前的行程規劃，而這款app提供了國道即時影像、路況地圖、路況事件三種資訊。

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▲透過在國道上的錄影機傳送的即時畫面，並且搭配中間的行車數據可以概略了解到國道即時狀況，斟酌是否避開該路段。

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▲路況事件中則可透過文字敘述了解到某些路段目前發生哪些問題，例如施工、壅塞、匝道壅塞等資訊。

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▲如果連續假期出遊會經由不同國道，則可透過路況地圖了解到全台目前主要道路的行車資訊。

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油價資訊

除了行車相關資訊以外，ezETC還整合了油價資訊，顯示中油及台朔各油品價格，在資訊面板上還會顯示下周油價是否有做更動！

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費用管理

在首頁的春節疏運懶人包中提到春節連續假期期間取消了每日二十公里優惠，全面採用長途折扣費率，如果沒有注意到更改收費方式的車主也許會對費用產生誤解，此時費用管理中的餘額紀錄與通行紀錄則發揮作用，讓車主可以順利規劃好行程出遊！