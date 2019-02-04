星資？中資？逆向工程發現Jello是蝦皮母公司Sea寫的

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之前鬧出涉嫌授權盜用貼圖，後來被街口宣稱「接管」的聊天App Jello爭議再添一樁。經過INSIDE與軟體工程師反編譯調查，赫然發現 Jello 程式碼中一再出現蝦皮母公司「Sea」、「seagroup」、「seatalk」的部分出現，研判代表Jello可能就是一套向Sea購買SeaTalk的客製軟體；但也不排除兩者間是否有商業投資關係。

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在 Android App 啟動時執行的核心程式碼裡，就能發現現”com.jellotalk.jello.SeaTalkApplication”，這段Code在業界慣例中通常就會把該公司或App、品牌名稱寫在裡面。此外你還能發現另一段寫著”xingf@seagroup.com”, ”seatalk_test”。

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此外還有一份文件放著jellotalk的伺服器列表。這份文件代表什麼意思？代表Jello有登入、有檔案、有貼圖、有金流相關功能，但卻缺了聊天、語音；一個通訊軟體為什麼沒有聊天、語音？因為這當中很多核心的關鍵程式碼都是SeaTalk提供，伺服器的部分也有很大的機會也是SeaTalk所提供的。

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換句話說，就算Jello跟Sea兩者沒有商業投資關係，但Jello看起來在聊天、語音的功能是交給 SeaTalk外部處理的。至於關於Sea是不是中資的問題目前法律實務界尚未定論，依照兩岸人民關係條例、大陸地區人民來臺投資許可辦法等規定，Sea被中國騰訊持股已高達39.7%（兩岸人民關係條例明定中資投資於第三地持股 30% 之企業仍受限制）。但該案日前律師葉光洲所發起的案件正送交台北地檢署偵辦中，尚未定論。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》