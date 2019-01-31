臉書APP付費給用戶換隱私 遭蘋果封鎖

2019-01-31 21:27 中央社 紐約30日綜合外電報導



蘋果公司今天表示，他們已阻止臉書公司散布一款應用程式（app）。臉書利用這款軟體付費給包括青少年在內的使用者，以追蹤他們的手機和網路使用紀錄。

科技新聞網站TechCrunch於29日踢爆，臉書公司（Facebook Inc.）提供每月約20美元（約新台幣614元）報酬，給願意安裝「臉書研究」（Facebook Research）app的13至35歲使用者，以交換他們的使用紀錄。

報導還說，因蘋果公司（Apple Inc.）的用戶隱私權規定較嚴格，臉書刻意避開蘋果官方軟體商店AppStore，而是透過測試軟體Applause、BetaBound和uTeste散布「臉書研究」app。

蘋果今天表示，臉書是透過一套專供企業員工的內部散布機制，來對外散布「臉書研究」app。由於臉書違反蘋果的政策，他們已取消臉書相關權限並封鎖這款app。

蘋果發言人提供給TechCrunch的聲明寫道：「我們的『企業開發人員計畫』（Enterprise DeveloperProgram）是僅限讓一組織內部散布app而設計。臉書卻持續利用他們的會員身分，對消費者散布收集資訊的app，明顯違反他們和蘋果的協議。任何開發人員利用他們的企業認證對消費者散布app，認證都將遭撤銷。」

美聯社報導，儘管臉書辯稱，他們的行為獲得使用者許可，但臉書已不只一次對所謂「許可」採取寬鬆定義，且對他們收集的資訊也常交代不清。

替TechCrunch揭發臉書行為的行動app安全研究人員史卓法契（Will Strafach）表示：「我不認為臉書讓使用者非常清楚了解，當他們給予臉書許可時，究竟授權臉書取得哪個等級的資訊。…使用者根本無法了解這點。」

他還說，臉書宣稱使用者了解他們收集資料的範圍，這套說法是「和稀泥」。

臉書其他的app雖仍獲准在App Store上架，但都須先經過蘋果檢查。蘋果今天採取的行動，也將限制臉書app在上架前自行測試的權限，包括臉書核心的app如Facebook和Instagram（IG）。

目前為止，搭載谷歌（Google）Android作業系統的手機似乎仍能下載「臉書研究」app，但並非透過Google官方應用程式商店。截至今天Google並未就相關消息發表評論。

儘管臉書表示，「臉書研究」app的使用者不到5%是青少年，且他們都獲得家長許可。然而這起曝光的事件，讓臉書的用戶隱私權行為再添汙點，並可能引發進一步的監管行動。